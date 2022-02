Mencionó Jorge Mori, congresista miembro de la comisión de investigación.



Quien estuvo ayer en la reunión con algunos personajes que tienen que ver con el desarrollo político social de la región. Interesados en conocer, sobre todo, las denuncias presentadas en torno a irregularidades cometidas en procesos que se impulsaron en época de pandemia.

Jorge Mori Celis, dijo que gracias a él la Contraloría de la República decidió venir a Loreto a desarrollar el megaoperativo y que el próximo 22 de febrero, el propio Contralor Nelson Shack, vendrá a Iquitos a dar los resultados de lo auditado.

“Hay muchas denuncias de corrupción en Loreto y no pasa nada. Yo incluso aprecié como muchos personajes, funcionarios que antes no manejaban fondos, empezaban a contar con ellos en el marco de la pandemia. Incluso hacían campañas electorales millonarias.

Estamos investigando el presupuesto gastado, enviado por el Estado en época de pandemia y que muchas autoridades han gastado supuestamente en salud y educación. Queremos conocer si realmente esos desembolsos favorecieron a la población o no” dijo Mori.

“La comisión está haciendo estas reuniones descentralizadas para fiscalizar y ver lo que ha pasado en las regiones en la época de la pandemia. No pararemos hasta encontrar a los culpables, caiga quien caiga. No podemos permitir que en esa época se hayan lucrado con la salud del pueblo.

Iremos hasta el final, la muerte de tantas personas no puede quedar impune. Los responsables deben estar en la cárcel. Nada que se acogen a la confesión sincera o que obtengan beneficios. No pueden tener beneficios porque han lucrado con la vida y la salud de Loreto” dijo la presidenta de la comisión.

“Yo pienso que el poder judicial y la fiscalía deben poner el ojo en la región Loreto donde hay demasiados actos de corrupción. No es posible que todo el mundo conozca de las denuncias y hasta la fecha, no tienen a ningún culpable.

Como comisión daremos el impulso necesario a ambas instituciones donde se debe hacer una reingeniería, son instituciones de vital importancia que deben mostrar resultados, pero que a veces se ven entrampados por algunas circunstancias” mencionó Mori Celis.