Asesor indígena de Cinco Cuencas, José Fachín Ruiz.

Ayer se inició de acuerdo al pronunciamiento público la movilización y paro indefinido de las federaciones indígenas del circuito petrolero, aunque hay voces contrarias y ninguna respuesta concreta de la PCM (Estado), para una reunión sobre los avances al 2020.

Al respecto, el asesor indígena de las Cinco Cuencas, José Fachín Ruíz, expresó: “Nosotros somos una plataforma de acción y eso lo saben perfectamente ellos, y enmarcamos nuestra defensa en el marco de la Constitución y de nuestros derechos internacionales y de los usos y costumbres que tienen los pueblos”.

Fachín Ruíz, agregó: “Queremos decir al pueblo de Loreto y a la juventud principalmente que el petróleo no es el futuro de la región Loreto ni de la Amazonía, el petróleo es una actividad más que en esta etapa de 40 años más que se viene, nos puede servir para sentar las bases y para diversificar nuestra economía”.

Explicó que eso no quiere decir que esta actividad no se puede desarrollar, si se desarrolla que se haga en transparencia, respetando los estándares internacionales, respetando los derechos y que las empresas cumplan con sus obligaciones.”

Manifestó que eso es lo que están discutiendo y ahí tiene que ver con el tema hidrocarburos que tiene siete ejes importantes.

“Las aclaraciones están bien dadas, no permitamos que PCM y el gobierno sigan confundiendo y dividiendo al pueblo, porque finalmente el que ha perdido acá es la región Loreto, hay muchos hermanos indígenas que han muerto por esta actividad, y nuevamente vamos a pasar muchos años más de actividad petrolera.”

Enfatizó: “No podemos vivir nosotros en esas condiciones sin remediar, sin subsanar, sin dar los servicios básicos a los pueblos. Lo que estamos reclamando está justificado, no estamos inventando y tampoco nos estamos saliendo de la ley, todo lo que hacemos es en el marco de la ley”.

Acentuó que los líderes no van a permitir más esa forma de ninguneo, “a que la PCM venga estratégicamente a querer decirnos de aquí al 15 vamos a discutir, pero estamos resolviendo la problemática, no”.

Precisó que resolver significa que estas propuestas sean incorporadas en el presupuesto fiscal “y eso no se hizo, y eso era la palabra del viceministro y nosotros hemos cedido, maltrataron a nuestros técnicos, ellos se comprometieron a hacer el estudio y de incorporar en el presupuesto del 2020, pero no han incorporado absolutamente nada”.

Se preguntó ¿Se ha avanzado la agenda de Hidrocarburos? Absolutamente nada ¿Se ha avanzado los proyectos inmediatos para ver los temas de agua, desagüe, saneamiento y alimentación? Nada. No hay nada, ni una fecha de reunión”.

Fachín, visiblemente enojado, manifestó, “Dicen vamos a hacer, a ver del 15 al 20, pero nada oficial. Nosotros ya no estamos para juegos, y no queda otra cosa más que tomar acciones y esta vez estamos auto convocándoles allá. Tenemos toda la predisposición del diálogo y el equipo técnico va a estar trabajando y en conjunto con el gobierno regional para poder dar una respuesta inmediata para el 2020”.

El tema, declaró, “es qué vamos a hacer para el 2020. Algo se tiene que avanzar en salud, educación, agua y saneamiento, y seguridad alimentaria.”

INICIO MOVILIZACIÓN Y PARO INDEFINIDO

Se inició medida de lucha indígena y ayer pobladores se estaban trasladando a la concentración donde se realizará una asamblea general en el marco de la medida de fuerza emprendida por las federaciones indígenas.

Les preocupa cómo ha venido actuando el Estado y que llegaron al 2020 con una incertidumbre total para el futuro de los pueblos ya que el diagnóstico no se aprobó el 2019 y no hay ningún proyecto inmediato para desarrollar el 2020, y ya está de salida el gobierno.

“Por lo menos hasta abril deberíamos tener todo el documento listo, para insertar en el presupuesto del 2020 y las demás agendas quedan congeladas, están en nada”.

Argumentó: “Por eso vamos a tomar unas acciones en el marco de la Constitución y nuestro derecho a la protesta de forma pacífica, para poder garantizar los derechos de la población”.

En ese sentido, dijo, “hacemos un llamado a la PCM a no malinterpretar y confundir a la opinión pública y manipulando a federaciones que no tienen posiciones o que están sin ninguna asesoría, para sacar pronunciamientos contra el derecho a la protesta legítima de los pueblos”.

Sobre versión del viceministro de Gobernanza. “Estos señores han perdido la credibilidad en todas las federaciones. Algunas federaciones que no están dentro de Aidesep, de ellos se aprovechan para pretender confundir a la opinión pública”.

En relación a la reunión que tenía que darse la quincena de este mes, reiteró: “Es por boca no hay nada oficial. Si quisieran hacer la reunión harían una convocatoria formal, pero nada. Nosotros ya no queremos hablar con él, sino, con el premier, por eso hemos recurrido al gobernador regional para que haga respetar a la Región Loreto”.

Calificó que “El conflicto social que se genera es por irresponsabilidad de ellos, y ahora lo que pretenden es responsabilizar a nosotros que se para la economía, que se lleva a la convulsión, y eso no lo vamos a permitir. El responsable es el Estado peruano que viola los derechos sistemáticamente no cumpliendo los acuerdos.” (Diana López M.)