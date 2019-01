Indicó el Dr. Horacio Ramos Santillán, director del hospital regional “Felipe Santiago Arriola Iglesias”.

Respecto a un ex alcalde de Punchana y una dirigente de Fenutssa, a quien les habría dado cargos importantes.

Mencionó no sin antes hacer un pequeño diagnóstico de lo encontrado en ese nosocomio, en el proceso de transferencia.

“Se ven problemas graves, aparte de los económicos, está el problema de recursos humanos. Hay carencia del recurso humano que se ha estado tratando de compensar con el trabajo de personal asistencial y administrativo, pero que no tienen sustento económico. Hay que proveer de insumos al hospital y existen deudas a los proveedores.

El crecimiento de este hospital es un crecimiento inorgánico. Un centro hospitalario tiene que tener sustento técnico y económico, pero éste no lo ha tenido. Tiene que haber armonía en lo que es crecimiento sustentado, sino será difícil manejarlo para cualquier servidor del Estado que ocupe estos cargos.

Se necesita el apoyo del gobierno regional, de la dirección de salud, del gobierno central, todo devenir en un plan de educación. Saber cómo se trabaja en esta región porque parece que no lo saben. Hacen dispositivos nacionales que solo se aplican en los institutos especializados de Lima y en los grandes hospitales de la costa. Estos no solucionan los problemas de la región. No se aplican a nuestra realidad”, opinó Ramos Santillán.

De otro lado, desmintió que el ex alcalde de Punchana Raúl Chuquipiondo, integre su gestión. Tampoco la dirigente Katty Vargas. “No para nada, el personal que asume hoy día no tiene nada que ver con la persona que me están nombrando. Esta es una unidad técnica.

En cuanto a Katty Vargas, es dirigente de Fenutssa, tampoco está considerada dentro del plan de gestión. Son comentarios o rumores de otras personas, porque no están ahí. Hay otros profesionales en las áreas comentadas, ya tienen su memorándum. Hay muchos rumores que se van a ir despejando poco a poco”, declaró Ramos.