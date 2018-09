Expresó el Dr. Jaime Meléndez, catedrático de la UNAP.

Fiscal de la Nación sabiendo que el país está al “borde del colapso democrático” se fue a México.

Lo que se pudo conocer el día de ayer a través de la resolución 002937-2018, en la que autorizan el viaje del fiscal de la Nación y presidente de la Junta de Fiscales Supremos y de fiscal superior a México, en comisión de servicios.

Autorizaron el viaje del FN Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos y de Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, desde el 4 al 7 de setiembre, con entrega de pasajes y viáticos por parte del Ministerio Público. Se señala que es para que participen en la XXVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

Una gran parte del Perú le pide al mencionado fiscal de la Nación que dé un paso al costado, incluidos congresistas, resultando que la misma institución les autoriza un viaje a México para distender la profunda crisis actual.

“Es una pena todo lo que pasa. Que una institución tutelar, constitucionalmente reconocida y autónoma esté pasando por esta crisis de un “bing bang” en la política. Eso preocupa mucho porque nos genera una incertidumbre en toda la población. El manoseo político no le hace bien a una institución que tiene como misión titular velar por los derechos de las personas y combatir el delito”, opinó el Abog. Jaime Meléndez.

¿Y preocupa más que al mismísimo fiscal de la Nación una fiscalía lo haya colocado dentro de una investigación por crimen organizado?

-Sí, es grave el tema de crimen organizado. A la vez anecdótico que haya un contrapunteo entre fiscales supremos. Llama la atención que a estas alturas recién se le involucre en el tema de los “cuellos blancos” que empieza con un asunto de crimen organizado para mezclarlo con la política, que es lo que estamos viendo por medio de los audios, etc.

¿Qué salida para el país?

-Se necesita de elecciones ya, y que haya una nueva constituyente. Debemos empezar por ordenar la casa sino seguiremos viviendo como siempre hemos vivido desde la época republicana y eso no es dable. Cuántas veces el país se ha sacrificado, una raya más al tigre no nos haría daño.

Sobre todo, cuando existirían buenas perspectivas por desarrollarse. El presidente del Perú ha capitalizado simpatías, pero él tiene el tema Chincheros. Pienso que es la realidad y que son temas que se venían escondiendo bajo el tapete. Por lo que reitero en cuanto a que hay que ordenar la casa a como dé lugar.