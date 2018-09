Procurador de la Municipalidad Provincial de Maynas, Segundo Vásquez Bravo, sobre robo de combustible.

“La entidad edil brindó las facilidades para las investigaciones pertinentes”.

Dos trabajadores ediles y cuatro personas externas inmersas en la investigación.

Como informamos en nuestra edición anterior, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto, conjuntamente con la Dircocor, Policía Nacional del Perú, realizó un operativo de allanamiento y registro domiciliario a la oficina de la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de Maynas.

Esta intervención se produjo debido a una denuncia en que se ven involucrados dos trabajadores de la institución edil por la supuesta apropiación de 500 galones diarios de petróleo y gasolina.

Al respecto, Segundo Roberto Vásquez Bravo, pProcurador de la Municipalidad Provincial de Maynas, manifestó que el operativo realizado, viene de un trabajo por parte de la Policía desde el año 2017, y que la entidad edil brindó las facilidades para las investigaciones pertinentes.

Agregó que de encontrarse más responsables, solicitarán información a las áreas involucradas para apoyar con las investigaciones y tomarán las medidas necesarias a fin de contribuir y sancionar a los responsables.

El combustible era transportado a diversos inmuebles en el distrito de San Juan Bautista, según se conoce, para que sean comercializados a precios por debajo de su costo normal.

El operativo se realizó específicamente en las oficinas de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales y el Área de Adquisiciones de la institución edil.

De acuerdo a la orden judicial, estipulaba la detención no solo de servidores municipales, sino de personas externas que estarían involucradas en estos hechos. Los nombres proporcionados fueron William Aldo Osorio Vela, Freddy Enrique Vargas Ruiz, del lado de la municipalidad de Maynas.

En cuanto a personas externas involucradas en estas investigaciones están Willian Espinoza Gastelú, los hermanos Willer y Juan Alberto Babilonia, y Christian Roger Rioja Panaifo.

Esta diligencia trascendió se realizó en el marco de la investigación fiscal por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso en agravio de la entidad edil provincial de Maynas.

Precisa la investigación del caso, que se encuentra a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, que trabajadores de la Municipalidad de Maynas, se estarían apropiando de parte del combustible, desde el año pasado hasta la fecha. El combustible presuntamente sustraído estaba destinado para vehículos y maquinarias municipales.

Un detalle es que se señala que se desaparecían unos 500 galones diarios de combustible, aunque se conoce que el consumo diario para el funcionamiento de las unidades móviles y maquinarias es de 560 galones diarios, lo que resulta incoherente. De ser así habrían tenido que dejar de funcionar las compactadoras de basura, los volquetes, serenazgo, maquinarias y otros equipos.

De momento continúan las investigaciones, para determinar las responsabilidades de los involucrados en este caso de corrupción interna que vincula a trabajadores de la comuna de Maynas. Así como también faltaría determinar la participación de más personas en este hecho a todas luces delictivo.

En otro orden de cosas, pero del entorno de la comuna de Maynas que se ha visto en menos de una semana, envuelta en casos de presuntas irregularidades en hechos que involucran y afectan a los trabajadores de gestión, tal es el caso también en investigación fiscal de lo ocurrido en la Oficina de Imagen de la mencionada entidad edil. (Diana López M.)