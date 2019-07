“El nuevo gerente ha sido impuesto por la presidenta ejecutiva de EsSalud”

Ayer en la mañana dialogarían con el tercer gerente, en lo que va del año de esa institución, Dr. Percy Rojas Ferreira.

Así lo dio a conocer el presidente del Cuerpo Médico de EsSalud, Dr. Pedro Cruz Valqui.

Desde el pasado 19 de julio en que salió publicada la resolución del seguro (EsSalud) nombrando al ex director del hospital regional de Loreto Dr. Percy Rojas, como nuevo gerente, los médicos y trabajadores de ese centro hospitalario sintieron que les estaban imponiendo a un profesional que no pertenecía a su casa laboral.

Se pudo dialogar con el presidente del Cuerpo Médico.

“Es un nuevo gerente impuesto por la presidenta ejecutiva de EsSalud, esos cambios suscitan problemas. No tenemos autonomía e injerencia para elegir o cambiar, pero somos como entes asesores. Tendremos una reunión con el nuevo gerente, esperamos escuchar sus propuestas y su plan de trabajo para sacar una conclusión de lo que hará.

Todo cambio trae problemas porque de un momento a otro se interrumpe el trabajo. En este año ya llevamos 3 gerentes y eso no es muy saludable, hay que coordinar para que no se establezcan esos problemas a fin que se dé mayor satisfacción al usuario.

Yo desconozco si ha existido alguna injerencia política de parte de algún congresista. Sabemos que los cambios son políticos y eso no es saludable, la meritocracia no existe. Acá (en hospital de EsSalud) hay gente proba que reúne las condiciones para gerenciar, pero lamentablemente el problema quizá es político, como en tantas otras oportunidades.

¿Qué hay injerencia? Todo el mundo lo sabe. Nosotros queremos tener alguien que esté dentro de la institución. Esto es como una casa, los padres, los hijos gobiernan porque saben de la problemática, pero si viene alguien de afuera no conoce los problemas internos. Por eso queremos ver qué expectativas nos trae el colega Percy Rojas, y luego tomar decisiones, expresó Cruz, agregando que cada región debería nombrar a sus gerentes, pero que lamentablemente no tenían autonomía para ello.