Niño recibió atención rápida por grave anemia y desnutrición

Los infantes de nuestra ciudad, pueblos y comunidades son el tesoro más grande que tenemos como región Loreto y por tanto su bienestar nos pertenece, tenemos el deber de socorrerlos de encontrarse en peligro, estén o no de acuerdo sus padres, con los mecanismos legales pertinentes y las competencias que avalan a las autoridades para intervenir.

Ayer se dio un caso de muchos que deben existir en Iquitos y las personas responsables de estos niños no acuden en busca de ayuda. Se trata del menor Wilser Noa Romero de 01 año y 07 meses que presenta un cuadro grave de anemia y desnutrición.

Ante tal situación, aunque no debieron esperar semejante cuadro de gravedad, los vecinos hicieron público el llamado para que sea tendido. Es así que mostrando gran sensibilidad, se acercó de inmediato el mismo el Dr. René Chávez, director regional de Salud de Loreto y ordenó su traslado al hospital regional para su hospitalización, tratamiento y control de la anemia.

La mamá del pequeñito Evely Romero Alván de 18 años agradeció enormemente al Dr. René Chávez, por tan loable apoyo. Que de hecho se reconoce la atención, aunque debemos tener en cuenta que como autoridad de salud cumple con sus funciones, y en este caso de modo especial. Recibió el agradecimiento de los familiares.

La madre de familia vive en el pasaje Monte Sinaí Mz. J Lt.10, zona de La Circunvalación con Jesús Valles en el distrito de Punchana, donde al llegar y corroborar la situación del menor, el director de la Diresa se encargó del traslado al antes referido nosocomio. (Diana López M.)