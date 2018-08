Ante el abandono de nuestras autoridades, ayer en horas de la mañana el líder del Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto “Jbaldeón” conglomeró a una multitud de pobladores indignados por este mal servicio que brinda esta empresa española de telecomunicaciones “Movistar”, quien manifestó públicamente respecto al cobro abusivo de las tarifas y que no se cumple con el servicio respectivo, que atenta contra la economía de la población en general.

El gerente zonal de dicha empresa, ante la presencia de los manifestantes en el frontis del local principal, simplemente optó por lo más fácil de no dar la cara al reclamo y descontento de muchas personas que exigían, un buen servicio y un buen trato al cliente.

Ante el concepto principal del reclamo de la llegada de la fibra óptica, los loretanos merecemos un trato igualitario, porque ya estamos cansados de tanto abuso y de tanto atropello. El líder del MIRELO y su comitiva, prometió volver nuevamente con una mayor convocatoria al pueblo de Loreto, para hacer escuchar su voz de protesta, ya que en nuestra ciudad NO hay políticos, menos aún líderes que apoyen a la gente humilde de escasos recursos y que han visto en JBALDEON, un gran respaldo, una esperanza, ante tanto abandono de sus autoridades. (NP)