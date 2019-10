“El Ministerio Público lo que quiere es hacer un llamado a la cordura de parte de todos”

Expresó la Dra. Elma Vergara, presidenta de la Junta de Fiscales de Loreto.

Estuvo en ceremonia por el VII Aniversario de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

No fue extensa en sus declaraciones, pero dejó en claro que se debe respetar el Estado de Derecho, en torno a la coyuntura política nacional. Mencionó sí que en la ciudad de Iquitos hubo intentos de saqueo de gente que se quiso aprovechar de la coyuntura.

“Como magistrados no podemos dar declaraciones políticas, pero sí hacer un llamado a todos a la cordura. Se tiene que respetar el Estado de derecho y entender que es la parte más importante, la separación de poderes.

Se tiene que entrar a un diálogo serio, sentarse y hablar sobre la base de la Constitución. El ministerio público a través de la fiscalía de prevención del delito, lo que ha venido haciendo es salvaguardar que no haya problemas de parte de gente que quiere aprovecharse de la coyuntura.

Hubo intentos de saqueo, pero se detuvo, se logró controlar. Todo está coordinado con la policía y en alerta para seguir trabajando en la política que ahora se reporta en el país”, mencionó Vergara.

Mientras que, en el auditorio de la corte superior de justicia, ya el Padre Raymundo, iniciaba su mensaje de reflexión en torno a la justicia. Y no solo ello, dado la coyuntura política también se pronunció por breves minutos al respecto.

“Bueno es un momento donde todos nos volvemos expertos en el tema constitucional”, dijo lo que arrancó algunas sonrisas en los presentes.

Continuó: “Una preocupación por lo que pasa el país, claro está. Es una crisis y toda crisis tiene dos posibilidades; destrucción o renovación, como en el matrimonio. Esperemos que esta sea una crisis para una renovación mejor en el país”, puntualizó.