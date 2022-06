Declaró Juan Ramos, trabajador del área de asuntos indígenas que fue mencionado por Apus como responsable de Núcleos Ejecutores.

Ya no será veedor de proyectos que estén ubicados en la franja del río Corrientes.



A su retorno de la capital, hasta donde fue por el estado de salud de un familiar cercano; Juan Ramos, se defendió con todo de las acusaciones hechas por Apus del Corrientes, quienes dijeron que les había querido cobrar por impulsar obras a través de Núcleos Ejecutores.

“Este es un tema mediático. Si nos enmarcamos en los decretos de urgencia 026 y 085 (2009 y 2010), el decreto dice claramente que quien maneja los fondos son los núcleos ejecutores. El gobierno regional a través de la gerencia indígena articula acciones para ayudar a que esos proyectos salgan. La contratación del ingeniero residente la hace todo el núcleo.

Luego se firma el convenio con los núcleos y el gobierno regional le abona a la cuenta del núcleo. En el DU 026 y 085 no dice que el NE debe contratar a una empresa. En la directiva tampoco. Pero dice si contrataría con una empresa debe hacer llegar copia al gobierno regional o a la agencia de asuntos indígenas que ahora es la gerencia regional de pueblos originario y hacer llegar el nombre del ingeniero residente con su registro.

Todos los procesos de la cuenca del Corrientes, el 90% están desde la gestión de Fernando Meléndez, están mal ejecutados, mal hechos. Y si alguno ha concluido, no han rendidos financieramente. Yo fui con el consejero Francisco López, a observar ese proceso, él puede dar fe que nadie me señaló, nadie me insultó o reclamó.

El tema es que no les pueden dar un proyecto si es que no han cerrado otro y no han concluido. Algunos pueden haber concluido, pero no están cerrados financieramente. Luis Huamán, por ejemplo, el núcleo de la comunidad de “San Ramón”, no ha sido concluido. La misma Pluspetrol nos dijo que el motor que está en la casa de fuerza, ellos lo donaron, no lo compró el núcleo.

Yo no tengo nada que ver en los NE de la gestión de Fernando Meléndez e Yván Vásquez, que arrastran desde hace años. Por eso la gerencia ha pedido opinión legal para ver si pueden hacer otra obra, sino han concluido la anterior” habló Ramos.

El Apu de la comunidad de “Peruanito” dijo que usted le había querido cobrar ¿por qué?

-La obra se ha terminado. Ellos tienen el problema que no han rendido y liquidado la obra. Yo fui como soporte técnico a verificar, no soy supervisor. La obra ha concluido, no han rendido.

Sandro Díaz, de Feconaco (comunidad Nueva Vida”), acaba de decir lo mismo ¿a qué se debe?

-En la comunidad de “Nueva Vida” el gobierno regional no ha ejecutado ningún proyecto. La empresa Pluspetrol hizo convenios con las comunidades para que financien sus expedientes técnicos y ellos pagaban al consultor. La empresa a cambio exigía la recepción y el acta de entrega del expediente, si no había eso, no pagaba.

Pero qué pasa, cuando hubo el plan de abandono de la empresa Pluspetrol del Lote 8, la gerencia, la alta dirección de Plus abandonó y entregó dinero a las comunidades para que paguen los expedientes. El que tenía que cobrar era la comunidad a través de su representante el Apu.

Ese expediente se hizo con un consultor, pero Sandro Díaz García, no canceló el expediente. Yo tengo el documento con la firma del señor que le entregó el expediente, pero no se lo canceló, entonces el consultor retiró su expediente. Varios no cancelaron esos expedientes.

Por eso digo que es un tema mediático porque ellos tienen que solucionar un problema que arrastran desde la época del Meléndez. Algunos no terminaron sus obras, otros sí, pero no han liquidado, eso figura en la base de datos. Un tema mediático y están mal asesorados.

¿Y que hay respecto al acta de apoyo del gobernador de varios millones de soles?

-Si bien es cierto existe esa acta del 15 abril 2021 donde la región se comprometía a ejecutar proyectos productivos y de infraestructura, eso no quiere decir qué por esa acta se ordene a que fluyan (sic). Nosotros en ningún momento ponemos a la empresa. El núcleo es el que decide a quien contrata. A nadie se le condiciona.

¿Usted renunciará?

-Este martes estaré enviando un documento al gerente Omar Arévalo, renunciando a cualquier proyecto que se ejecute en la cuenca del Corrientes. Ya no seré veedor, ni validador de proyectos a partir de la fecha en que sean aprobados para dicha cuenca.

Además, evalúo colocar una querella a los que han hablado así. Los Apus hablan sin pruebas, ni siquiera piensan en que uno tiene familia, no puede ser. En cuanto a Sandro Díaz, no pagó al consultor, él se “tiró” la plata. (LMHL).