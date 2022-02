Declaró el actual secretario del Sute-Loreto Prof. Eleazar Pezo.



Habló entorno a la propuesta del gobierno que las clases presenciales en las instituciones educativas del país, empiecen con una asistencia presencial del 100% del alumnado.

“El Sutep hace tiempo mencionó que hay un déficit en infraestructura educativa de 100 mil millones de soles. Pues nos quedamos cortos porque el mismo ministro de educación ha dicho que son 111 mil millones de déficit.

¿Con ese déficit, con esa brecha en las instituciones educativas van a poder funcionar al 100%? No lo creemos. Están colegios emblemáticos como “Fernando Lores”, “Rosa Agustina”, que no están habilitados.

El 60% no tiene las condiciones para volver a la presencialidad, estamos en crisis. El magisterio está presto, está listo; pero exigimos al gobierno que cumpla con su protocolo, que nos de seguridad y que se vacune a los niños, maestros. Tenemos el deber de cuidar la vida de los demás” habló el docente.

Igual Eleazar Pezo, dio a conocer que el último miércoles participaron en una convención provincial, en la que participaron los distritos. “Fue un evento orgánico previo al congreso regional que será el 14 y 15 de marzo. Nos preparamos para el congreso nacional a desarrollarse los días 18, 19 y 20 de marzo donde se elegirá al nuevo comité nacional del Sutep” subrayó Pezo.

Ayer los miembros del Sutep, participaron en la gran movilización que se desplazó desde el centro de Iquitos, hasta la sede del gobierno regional de Loreto, exigiendo el respeto a varios beneficios laborales.