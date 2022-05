Dr. Manuel Marticorena Quintanilla, y “Evocaciones 2” en unos cuantos centímetros y pocas palabras.

Contiene 210 poemas escritos cada uno en tan solo 3 líneas.



En 7 por 10 centímetros el profesor universitario Dr. Manuel Marticorena Quintanilla, presentó su libro “Evocaciones 2”, que señala se basa en la técnica japonesa literaria “Haytu” que consiste en escribir en escasas tres líneas, lo que le ayudó a enseñar a leer y a tener más apasionados por la lectura.

La segunda versión de este pequeño libro que contiene 210 poemas y alcanza de sobra en una palma de la mano, fue presentada en una de las salas de conferencias en el marco del programa por la “Feria Internacional del Libro de Iquitos” – FILI 2022.

Marticorena, asegura que el estilo literario japonés le ayudó mucho en lo pedagógico. “Yo trabajo con estudiantes de literatura de la universidad y normalmente cuando ingresan no saben leer, incluso profesores no saben leer”, manifestó con la expresión de complicidad de haber encontrado una forma de motivar en la enseñanza.

“Estaba siempre preocupado por este hecho y por recomendación del doctor Marco Martos, que ha sido mi profesor y es el mejor poeta del Perú, elaboré estas poesías y he experimentado que sí aprenden a leer”, dijo con evidente satisfacción.

Entonces, explicó que para aprender a leer tiene que ser con un texto bastante breve, una o dos oraciones que digan mucho y que se pueda comenzar a interpretar. “De esta manera se inician y empiezan a leer más obras ya por su cuenta de lo que les agrada y llegan a ser diestros en la lectura”.

Señala que en realidad no hay digamos una técnica que enseñe a leer y de hecho entre docentes tampoco leen y por consiguiente no pueden enseñar a leer. “Esto he detectado cuando la UCP dictaba profesionalización en Requena, dicté técnicas de redacción a los profesores no titulados que llevaban cursos y no sabían leer y cuando les enseñé dijeron que nunca nadie les había orientado de esa manera”. (DL)