Señaló Carlos Mario Arévalo Vargas, actual director del establecimiento de salud “César Garayar García”.



El médico labora ahí desde el año 2016. Ha sido jefe del departamento de emergencias y el año pasado estuvo como subdirector en la gestión del doctor Miguel Ángel Pinedo.

“Es fundamental que se mejoren las condiciones del hospital en cuanto a infraestructura e implementación, por ser un hospital de contingencia. No hay condiciones adecuadas para los trabajadores, ni para atender bien a los pacientes.

Lo que sí puedo decir es que contamos con un hospital liberado de conflictos internos, con una economía estable. Sí hay algunos problemas que estamos tratando de solucionar ahora.

Estamos aprovechando las fortalezas y la oportunidad que hemos tenido en la gestión del doctor Pinedo. Así como evaluando las debilidades y amenazas que hemos encontrado el año pasado, hay que ir puliendo ese tema, mejorando. Contamos con el director adjunto Nelson Buenaño, un médico proactivo. Estamos haciendo varias gestiones que significan un avance para el hospital.

Contamos con 4 ventiladores mecánicos más y 4 que vienen en camino. Se están mejorando los aires acondicionados, así como el sistema de drenaje. Se están viendo opciones económicas para el recojo de residuos sólidos, éstas se habían incrementado. No contamos con planta de oxígeno, estamos viendo la opción que se nos abastezca y que no implique costo mayor para el hospital” habló Arévalo.

¿También le preocupa la demora en la entrega del nuevo hospital?

-El nuevo hospital en esta gestión y cualquier otra, es algo que se debe tomar con prioridad. Ahora donde estamos, reitero, las condiciones no son adecuadas. Necesitamos el nuevo hospital para brindar una mejor atención al público.

En maternidad hay un hacinamiento increíble que tratamos de subsanar. La dirección de salud nos está apoyando con algunas camas, es una prioridad el nuevo hospital. Los gremios han salido a protestar y con justa razón, esperamos que el tema se resuelva lo más pronto posible.

¿Ya no dejarán que les envíen medicina que está por vencerse?

-Hemos tenido el ingreso de medicinas con contratos del 2017- 2018- 2019, que se habían hecho sin mayor criterio técnico. Encontramos medicamentos que no tienen ninguna rotación en el hospital y hemos encontrado cajas de cajas.

Primero resolveremos el tema de los contratos pendientes al 2019, luego disminuiremos el ingreso de los medicamentos en el porcentaje que es permitido según ley para darles mayor circulación.