Dr. Roberto Vela hace una remembranza del “César Garayar García”



Sin lugar a dudas es unos de los hospitales más antiguos de la ciudad de Iquitos, denominado por muchos como “el hospital de los pobres”. Hoy en día, dicho hospital funciona como “hospital de contingencia”, en una área que pertenece al ejército peruano. Personal médico, enfermero, técnico y administrativo, esperan que el hospital que se está construyendo sea entregado. Debido a esta situación se han registrado diferentes paralizaciones, marchas y protestas y hasta el momento las autoridades no dan solución a este problema. No hay fecha para la entrega de este moderno hospital que debería beneficiar a un buen porcentaje de pacientes de la ciudad.

Un aniversario más que les encuentran en precarias condiciones, dentro de este contexto el doctor Roberto Vela Coblentz, médico de la sala de emergencia del hospital hizo una remembranza en las redes sociales.

“Hoy es el Aniversario de nuestro Hospital Amazónico, nuestro hospital que por su historia es el Hospital del Pueblo, inició su andadura por el bienestar de la población de Iquitos y de toda nuestra región Loreto en cuanto a la salud. Es la fecha en la que celebramos cada año el Aniversario de nuestro querido Hospital Iquitos “CESAR GARAYAR GARCÍA”, son 77 años de vida institucional, entre altibajos, pero allí estamos luchando por preservar la vida de nuestros pacientes. Este año podría parecer que no hay muchos motivos de celebración. El mundo se encuentra sumido en una crisis tanto sanitaria como política más grave de nuestros tiempos. Una nueva Ola de la PANDEMIA DEL COVID19, nos recuerda la función vital que desempeña todo el personal de salud, incluidos nuestro personal administrativo, todos somos un sistema, un engranaje o eslabón como la queramos llamar, nuestra misión es brindar atención en salud a nuestros pacientes. Día tras día, los profesionales de la salud corremos riesgos para aliviar el sufrimiento y salvar vidas. Constantemente, reorganizamos nuestro Departamento para que haya más disponibilidad de camas y así poder brindar una oportunidad de vida a aquel paciente que llega en busca de ayuda, y estamos allí para poder brindarlas, muy a pesar de que podamos recibir agresiones por parte de ellos o de los familiares. Cuando los profesionales de la salud quedamos expuestos a una infección o enfermamos, tenemos que irnos a nuestras casas y permanecer allí a pesar que podemos transmitir algún tipo de enfermedad a nuestras familias, como lo dije alguna vez en plena pandemia cuando un reportero de América me pregunto si cerraremos por falta de médicos la Emergencia y por ende el Hospital: “UN MÉDICO NO ABANDONA A LOS PACIENTES”; permanecemos al frente de la primera línea luchando contra todo tipo de enfermedad. Esta de mas pedirles, la LEALTAD institucional, cultivando día a día la colaboración entre compañeros de trabajo y nuestros pacientes. La ética profesional, al colaborar conjuntamente en los valores de visión a largo plazo, solidaridad, transparencia, gestión, mejora continua, la ambición de ser mejores. La paciencia y generosidad con nuestro prójimo, en los momentos difíciles, ser Lideres para los que nos necesitan. Con compromiso y valentía, para demostrar que podemos responder a las expectativas que exige nuestra vocación. Es tiempo de lucha médica en todo el mundo, y para nosotros que estamos en primera línea es un reto; uno del que podemos salir con éxito, siempre y cuando nos mantengamos unidos. Hoy es tiempo de hacer una sola fuerza. Decirles GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Por su coraje en estos 77 años, a los que estuvieron en años pasados y a los que estamos hoy. Todos formamos parte de la historia de nuestro querido Hospital Iquitos “CESAR GARAYAR GARCÍA”. Que vengan muchos Años más, dejemos huella en nuestra Institución, y que permanezca como legado para las próximas generaciones. FELIZ ANIVERSARIO GLORIOSO HOSPITAL IQUITOS “CESAR GARAYAR GARCIA”.

Nos quedamos con la última parte de este escrito, “…dejemos huella en nuestros institución y que permanezca como legado para las próximas generaciones…”

(C. Ampuero)