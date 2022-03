Lanzó su advertencia el dirigente indígena Daniel Saboya.



Respecto al tema de la zona del Puinahua, donde está ubicada la empresa Petrotal con el Lote 95 que, por estos días está recibiendo la presencia de más miembros de la PNP y otros para un posible enfrentamiento. El objetivo es que se desmovilicen los comuneros que desde el 28 de febrero han alzado su voz de protesta.

“Lo que puedo decir es que la ex Premier Mirtha Vásquez, cayó por dejarse llevar de chismes. Igualmente, Guido Bellido, por escuchar chismes de un grupo minúsculo. Igual está haciendo ahora el Premier Aníbal Torres. Escucha chismes de un grupito de Bretaña y reprime.

Frente a la mala información que maneja el premier, porque su alta investidura también sabe escuchar chismes, con esa falsedad está queriendo actuar en contra de las comunidades. Si no sabe la verdad ahí va a chocar fuerte, él cree que solo va a chocar con el Lote 95, con Aidecobap. No es así, va a chocar con todo el circuito petrolero.

Acá revientan los Awajum del Datem, los Achuar del Corrientes, los Kichwas del Tigre. El Premier se está metiendo en un callejón sin salida. Frente a eso estamos listos para conversar, tenemos planteada una posición firme.

Con tiempo hemos pedido sentarnos y avanzar con cosas concretas, pero no han querido nada. Hay una reunión más programada en la PCM, pero no vamos a movernos de acá para nada. Sería una reunión más, no habría nada de avances. Si él (premier) desea, así como va a otras partes, que venga acá. Los intransigentes son ellos” habló Saboya.