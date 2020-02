“El gobernador me ha dicho caiga quién caiga, si es responsable que responda a la justicia”

Expresó el gerente general del gobierno regional de Loreto, Abog. Danilo Tello

Quien mencionó que así le había respondido el gobernador de Loreto al mencionar el tema de su hermano Elihu Ochoa Sosa.

Danilo Tello, además dice que él no ha ido a Chimbote en lo que va de la gestión regional y que tampoco ha participado de una reunión con las personas que Elihu menciona en los audios.

Y que no entiende por qué ha tomado su nombre, lo que golpea su trayectoria que es el único legado que dejará a sus hijos. En los audios Elihu Ochoa, dice que se reunieron en Chimbote con el gobernador de Áncash y otros familiares. Aparentemente para intercambiar obras.

“Yo no puedo responder por la boca de terceros que utilizan nombres. Algunos abogados, por ejemplo, dicen pedir para un juez, fiscal. Otros para periodistas o para algún fulano que tenga representatividad en el manejo del recurso público y/o que toma decisiones; no siendo así”, respondió Tello.

¿Usted ha ido a Chimbote?

-No. Nunca con el señor. Yo conozco todo el norte porque mi esposa tiene familia por allá. Incluso todo este tema ha hecho que cancele un viaje que tenía con mis hijos a Tumbes.

¿En esta gestión regional ha ido a Chimbote?

-No. En más de una oportunidad he ido, pero no por temas de gobierno y no en esta gestión.

¿Hay detalles muy puntuales de los Núcleos Ejecutores que menciona el hermano del gobernador, cómo los conoce?

-Sí, son detalles que preocupan en los audios.

¿Ha conversado con el gobernado sobre el tema audios?

-Sí. Él me ha dicho: “caiga quién caiga”. “Caiga yo, tú, Elihu, quien caiga. Si es responsable tiene que responder a la justicia. Por eso se están dando todas las facilidades acá.

Elihu es su amigo?

-Es mi amigo, pero en realidad tengo una indignación, me fastidia y mortifica que me mencione gratuitamente. Una fanfarronería. Yo llevo 10 años de vida profesional y no tengo mancha, me preocupa mantener mi apellido incólume porque es el único legado que dejaré a mi familia. No les voy a dejar casas, millones, etc.

¿Se dice que los citarán al consejo regional, va a ir?

-Yo he tenido una entrevista con el consejero delegado, he reiterado en decir que si me notifican iré como siempre. Yo me someto al escrutinio público como funcionario público que soy.

Sé que el ministerio público está haciendo su trabajo. En cuanto a lo mencionado en el audio puedo decir que yo no tengo autoridad sobre personas ajenas, por muy hermano que sea del gobernador.

600 MILLONES DE SOLES por rendir en Núcleos Ejecutores.

Se le preguntó por lo manifestado por el consejero delegado Alan Rodríguez y el consejero Francisco López (ambos de Yurimaguas), en el consejo donde aseguraron mostrando un papel, que la gestión regional anterior no había rendido por el gasto de 600 millones de soles en Núcleos Ejecutores. No siendo así.

“No es la cifra. Hay 80 núcleos por rendir que no se han terminado, pero no suma 600 millones de soles, hay un error”, expresó Tello Pezo.