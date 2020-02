Paulo Pérez Saldaña, regidor de municipalidad de San Juan

Aunque señaló que se suspende todo tipo de efectuados por el proceso de apelación que presentó el funcionario

Sin embargo, recomendó al alcalde separarlo del cargo hasta que termine el proceso.

El regidor de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, Paulo Pérez Saldaña, recomendó al alcalde Ángel López que separe temporalmente de su cargo al gerente municipal Alex Bernales Grández, quien tiene una sentencia condenatoria por perjuicio al Estado cuando trabajaba en la municipalidad de Chepén.

Explicó no estar tranquilo de tener un gerente que tiene procesos de investigación en últimas instancias y que está apelando. “Es una recomendación que debería el alcalde tenerlo en cuenta, porque eso nos perjudica como institución frente a la población”.

Agregó “que busque otro funcionario sin antecedentes policiales, judiciales, que estén limpios. Muchos me dirán, cuando tú entras a la gestión pública como funcionario, terminando vas a terminar con una o dos denuncias. Pero no siempre es así, a veces terminas limpiamente, porque haces las cosas muy bien”.

Recordó que la atribución de contratar al gerente municipal es exclusivamente del alcalde, estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades Art. 20, inciso 17. “El gerente municipal tiene una sentencia condenatoria donde a él le prohíben ejercer el cargo público en cualquier instancia del Estado, también le pide un monto a pagar al Estado, pero se suspende todo tipo de efectuados, dice en el numeral 5 de su resolución condenatoria, siempre y cuando exista un proceso de apelación”.

El regidor Paulo Pérez manifestó que el gerente Alex Bernales ha presentado una apelación en la ciudad de Trujillo, es por ello que no se cumple el causal de cese.

“Nos atribuye a nosotros como concejo municipal Art. 9, inciso 30, donde nos dice la Ley Orgánica de Municipalidades, cesar al gerente municipal siempre y cuando haya un acto doloso o falta grave. En ese sentido el acto doloso no se ha cometido, entonces la designación, el cese es por decisión del alcalde”, manifestó.

“Por una salud institucional, para recuperar la confianza de los vecinos sanjuaninos, desde mi posición personal debería ser separado temporalmente hasta que dure el proceso de apelación”. (Diana López M.)