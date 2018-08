Opinó el ex vicepresidente de la Cámara de Diputados del Perú Orinson Pardo Matos.

Hace años buscábamos una entrevista con el connotado personaje que luchó e hizo mucho por la región Loreto cuando estuvo en el Congreso del Perú. Sobre todo, por el logro de ese beneficio social como es el Canon Petrolero, el mismo que mereció ser gastado por autoridades conscientes de la necesidad de un cambio profundo para Loreto, no para despilfarrarlo como ha ocurrido en las últimas décadas.

Orinson Pardo, es de profesión odontólogo, estudio en la universidad San Marcos ya que en Iquitos aún no nacía la UNAP. Nos cuenta que a los 14 años ingresó al partido aprista peruano. Fue dirigente juvenil. Estudió en la gran unidad escolar. Después de graduarse en la capital, retornó a Iquitos. Ocupó cargos dirigenciales en el Apra, lo revitalizó como organización partidaria en todas las provincias. También laboró como docente en el colegio Rosa Agustina y en el MORB.

¿Y en qué momento estalla ese ímpetu político y de lucha a favor de Loreto?

-En la década del gobierno militar cuando llegó Morales Bermúdez. El petróleo se descubrió en el tiempo de Velasco Alvarado, pero luego entró Morales y dijo que iba a dar un canon para Loreto estableciendo un porcentaje. Fuimos los primeros en plantear reclamos, también estuvo Rony Valera, entre muchos otros muchachos de entonces alrededor mío con los que conformamos un grupo bastante aguerrido.

Planteamos que ese canon no debería ser solo por 10 años como decía Morales, sino de manera indefinida hasta que se agote el recurso. Así lo logré cuando llegué a la Cámara de Diputados en 1980. Fui el primer vicepresidente al lado de Luis Negreiros quien era el presidente. Pude haber sido yo el presidente, pero nunca he sido un hombre ambicioso por los cargos, lo que me preocupaba mucho era traer recursos económicos para Loreto y así lo hice.

Luego logré mediante el artículo octavo de la Ley 24300 la distribución del canon. Para el Cetar (antes se conocía así al gobierno regional), para los municipios, la Unap, el IIAP. Y el 12% de ese recurso para el Banco Agrario de donde saldrían los créditos promocionales para pequeñas actividades productivas en agricultura, pesca. Eso con el tiempo se ha distorsionado.

Cuando llegó Fujimori borró el Banco Agrario y ese 12% lo transfirió al gobierno regional. El gobierno regional mal utilizó el recurso porque no lo destinó a los fines para lo que estaba dado. Ya no había Banco Agrario entonces debieron dedicarlo a la pequeña actividad productiva. Se invirtió en otras cosas que no fue promocional.

Esa distribución del canon se hizo con el objeto de promover el desarrollo integral de Loreto. Para la Unap a fin que lo dedique a la investigación, no era solo entregar los recursos. Para el IIAP igual, en los municipios para obras de saneamientos. Y para el gobierno regional para vías de comunicación. Solo se decía que un 5% era para destinarse a gastos corrientes. Todo eso se ha distorsionado.

¿Y qué siente al conocer que ese canon en gran parte se ha ido en proyectos contaminados por presunta corrupción?

-Así es. Yo vengo pidiendo a estudiantes de la universidad de la carrera de administración, economía o actividades afines, que hagan tesis o estudios sobre el monto del canon recibido hasta la fecha. Se necesita conocer a fondo cuánto de recursos se ha obtenido por canon, es una millonada de plata la que ha recibido Loreto. ¿Y cuánto de eso se justifica con lo que se ha hecho en Loreto? Se ha mal utilizado.

Se ha permitido que con ese recurso se dé el enriquecimiento ilícito, se ha hecho un festín y medio con esos recursos. Se ha gastado en estudios que no se justificaban como en el arroz, lo he visto en el periodo de Belaunde. Los créditos agrarios han sido dados a la loca en las últimas décadas, sin criterio justificado para recuperar el recurso. Siempre dije que el canon debería ser sembrado, debería producir, tener un efecto multiplicador, crear nuevos recursos a expensas del canon. Pero no ha habido una visión de desarrollo sostenido.

Luego dimos la ley 24832 que grababa el 10% a la cerveza y otros licores, el 1% a las transacciones de bienes y servicios, eso dio un recurso fabuloso al municipio. Para la defensa de la ribera y obras de saneamiento decía la Ley. El radio urbano se incrementó con esa ley, hasta me quisieron matar los distribuidores de cerveza. Contra mí se desataron campañas viles de difamación. Luego la gente se dio cuenta que la ley rindió frutos. El alcalde Max Meléndez, hizo una obra en la calle soledad que era un caño inmundo. La gente vio eso y defendió la ley.

Entró Fujimori y lo mochó en dos partes. Quitó el impuesto a los licores y luego a bienes y servicios. Se benefició a las petroleras. Max Meléndez, dejó en las arcas municipales cerca de 10 millones de dólares y Silfo Alván, los utilizó para canalizar calles, adquirir maquinaria para limpieza pública, agrandar la ciudad y embellecerla. Se hizo el bulevar. La ley fue derogada y como hubo protesta del pueblo, Fujimori se vio obligado a establecer un porcentaje por compensación Ley 24832.

Yo lamento mucho que quienes han ocupado puestos en la conducción de la política económica de la región no hayan vito la necesidad de lo fundamental que es el desarrollo humano, la educación, saneamiento, salud. Esa debió ser la preocupación fundamental. Acá la preocupación principal ha sido cómo hacer una obra para después obtener una coima y llenarse los bolsillos. Y la gente sabe quiénes son y todos quedan impunes, hasta ahora.

Mire lo que ha ocurrido con el alcantarillado, prácticamente se está haciendo de nuevo de manera disimulada. Son 800 millones de soles que se han ido, ¿quién responde por eso? Ojalá que la reorganización del poder judicial llegue hasta acá para que se sancione a los responsables de ese latrocinio y el daño inmenso que le han hecho a esta región.

¿Qué se debe hacer para repotenciar el Frente Patriótico de Loreto?

-Antonio Donadío Lagrote, a pesar de sus años llegó a amalgamar a las personas y con él trabajamos. Él ahí y yo en la cámara de diputados logramos que se saque la ley de canon 23538 que no era el decreto que dio Morales Bermúdez puesto que dijo que era para 10 años. Nosotros dijimos no hasta que se agote el recurso. Aparte de lo que correspondía del presupuesto general de la república, un recuso adicional.

Loreto padece los efectos de un centralismo asfixiante. Y sus grandes riquezas petroleras, madereras son las que mueven al Perú, sin embargo, a Loreto le dan a cuenta gotas su dinero. Pero algo hemos hecho, es la única satisfacción que me queda.

En el Frente Patriótico deben estar personas que asuman esa difícil tarea sin estar pensando en las elecciones. Gente que amalgame a todas las instituciones sin distingo de color político, trabajar un plan a mediano y largo plazo que requiere urgentemente nuestra región. Se debe proyectar a 20 y 30 años para impulsar un desarrollo sostenido. Cuidando claro está, el ecosistema, nuestros recursos naturales. Haciendo que la gente que vive acá, tenga la satisfacción de vivir con dignidad, con educación, con la posibilidad de tener un trabajo digno. Aprovechar de manera sostenida y responsable los recursos inmensos que tiene nuestra región.