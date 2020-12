El Fideicomiso Indígena es una buena aspiración

La finalidad de que el Estado peruano año tras año, disponga de un presupuesto.

Este dinero debe ser administrado de la forma más apropiada y ejecutiva posible.

“Eso está bien, eso está caminando, tiene que ser una ley”.

Una intensa agenda de trabajo cumplió el Viceministro de Hidrocarburos, del Ministerio de Energía y Minas, Víctor Murillo, en su condición de representante del Ejecutivo se reunió con el Gobernador Regional de Loreto, alcalde provincial de Loreto-Nauta y representantes de las federaciones indígenas, siendo la agenda principal el cierre de rechas.

En Nauta “hemos tenido una reunión muy amplia, hemos estado entre funcionarios y dirigentes de las comunidades, alrededor de 50 apus, quienes han sido convocados previamente para hacer una especie de rendición de cuentas de lo que venimos ya avanzando con la implementación del plan del cierre de brechas”.

El mismo contiene la lista de acciones (proyectos) que el Estado se comprometió a raíz de la aprobación del Plan de Cierre de Brechas que es una política pública y como parte del Comité de Gestor, el Viceministro dijo, que están íntegramente dedicados para que de forma organizada cumplan con ese compromiso.

La reunión en Nauta, “ha servido también para conocer algunas observaciones, algunas sugerencias de las comunidades, algunos pedidos también de nuevos proyectos”.

En el punto sobre el reinicio de la lucha indígena en el Puinahua, el reclamo es la creación del Fideicomiso Indígena con los fondos aprobados para los proyectos. Sustentan que es más viable que las obras se realicen sin tener que esperar muchos años para su ejecución. Además, para que se pueda fiscalizar de manera más directa.

“Yo creo que es una buena aspiración (fideicomiso) y nosotros no estamos en contra porque sobre ese tema, concretamente sobre el fideicomiso que es un mecanismo. Efectivamente algunas federaciones ya han planteado su pedido. Se ha sumado también la participación de un congresista y el gobierno regional igualmente”, dijo Murillo.

El Fideicomiso Indígena tiene la finalidad “de que el Estado peruano año tras año, disponga de un presupuesto para que esto sea administrado de la forma más apropiada y ejecutiva posible, eso está bien, eso está caminando, tiene que ser una ley”.

Informó que la propuesta de Ley en este momento está ingresada al Congreso de la República y empezará su debate. “Hay que tener en cuenta que este es un pedido como muchos otros, y todos tenemos que acordarnos la situación un poco más crítica desde el punto de vista económico”.

Explicó que en realidad los sectores “el Ejecutivo al tener un plan, en este caso con una lista de proyectos, tiene la obligación de empezar a ejecutar, y eso es posible, eso estamos haciendo”.

Anotó que está activado el Decreto de Urgencia 126 que salió en octubre, donde se aprueba una lista de proyectos, “precisamente con el presupuesto de los sectores, que son más o menos 120 proyectos. “El Ejecutivo ya está actuando”.

Fue claro al decir que los proyectos tienen que estar debidamente culminados con sus respectivos expedientes técnicos. Es un proceso. “Todo esto es dinero público y hay toda una directiva no solo en el Perú, sino en cualquier parte del mundo”. Entonces, una vez culminado el proceso, vale decir cuando estén los proyectos listos, “se aprobará su presupuesto, aunque ahí está el problema también, a veces se tiene presupuesto y no se tiene el proyecto listo y no se ejecuta”.