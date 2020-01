“El Estado está atropellando nuestros derechos”

Afirma líder indígena José Fachin ante huelga indefinida

Desde primeras horas del día 13 de enero, los pueblos indígenas del circuito petrolero en Loreto iniciaron una huelga indefinida; al respecto, el líder indígena José Fachín asegura que no darán su brazo a torcer mientras que el Estado no demuestre reales garantías para el cumplimiento de las exigencias de los pueblos.

“Queremos decir a la población que la lucha emprendida por los pueblos indígenas, es una lucha legítima ante el incumplimiento del Estado, no hay una garantía para el 2020, No queda más que defendernos ante el atropello del Estado… Así que vamos a continuar con este paro indefinido”, expresó Fachín.

El dirigente detalló que ahora exigen al Estado Peruano la aprobación de una Agenda Inmediata para tomar acuerdos concretos sobre temas como: Hidrocarburo, cambio del Oleoducto Norperuano, remediación de lotes petroleros y ONP, servidumbre petrolera, indemnización por impacto, proyectos inmediatos 2020 de inversión en agua, educación saneamiento, seguridad alimentaria y otros temas.

El líder indígena detalla que en las próximas horas se estén sumando más pueblos a la huelga indefinida y la lucha se irá radicalizando mucho más si es que no hay una pronta respuesta por parte del Gobierno Central. (R. Graicht)