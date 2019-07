“El Estado debe dotar de agua potable a comunidades afectadas por contaminación”

Para lograr una mejor calidad de vida en los pueblos afectados.

Señaló Jorge Pérez, de ORPIO, agregando que ese era el tema concreto que debe resolverse respecto a comunidades ubicadas en zona petrolera.

A él se le preguntó sobre el decreto que hace poco ya fue publicado, en donde el Estado se compromete a impulsar un plan sostenido para disminuir las brechas existentes en las comunidades asentadas en el circuito petrolero de Loreto, por lo que quieren llegar a un acuerdo con el Estado.

“La muestra de apertura al diálogo siempre ha estado ahí a pesar de las medidas de fuerza. El Estado también ha venido abriendo espacios para el diálogo. Lo que pasa es que debe haber un solo espacio de diálogo productivo y así llegar a soluciones concretas como la reparación del oleoducto a través de un estudio independiente.

Ver el tema de post petróleo ¿cómo queremos los loretanos que continúen las actividades por los próximos 30 años? ¿Seguir generando pobreza y contaminación o mejorar la calidad de vida de los pueblos? Hay que dar una respuesta a todo ello.

Otro tema es la agenda social, dotar de agua apta para el consumo a la gente cuyas cuencas han sido contaminadas. Ahora están en puntos focales, pero se tiene que hacer una cobertura total. Llegar a puntos concretos, ya no estar de mecida en mecidas largas que luego generan conflictos”, habló Pérez.

¿Aún no se reconoce el fondo de 10 mil millones de soles que han planteado al gobierno central?

-Un fondo inicial. Hay que aclarar a la población, porque leo en algunos medios de comunicación que los pueblos exigen el manejo de los fondos y no es así.

La estructura del Estado no permite que la sociedad civil maneje fondos, para eso están los gobiernos regionales y locales. Sí se pide que se fiscalice la buena utilización de los fondos y se vean los resultados en el lugar de los hechos.