“El empresario nos denuncia penalmente y nos calumnia para justificar su incumplimiento laboral”

Refirieron representantes de construcción civil antes de ingresar a diálogo con el gobernador.

También estuvo presente la intendente de Sunafil y el empresario del Consorcio que construye el colegio “Melvin Jones”.



Así dijeron parte de los trabajadores antes de ingresar al despacho del gobernador de Loreto, quien los había invitado, así como al representante de Sunafil y del consorcio constructor a fin de encontrar una salida al tema laboral por el que atraviesan.

John Talexio, sub secretario general adjunto del gremio de construcción civil de San Juan, llegó acompañando a otros compañeros que han sido despedidos por el consorcio, quienes darían sus testimonios ante el gobernador.

“Los representantes del consorcio “Alianza” son Miguel Ángel Avilés y Dennis Saavedra, ellos no quieren aceptar que están abusando de los derechos de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.

Explotan a los trabajadores, no les pagan de acuerdo a Ley, hacen subcontrato para vaciar el concreto por 5 días y los hacen trabajar de día y de noche pagándoles 100 soles. Eso no hay que permitir, eso es esclavitud y ahora vivimos otros tiempos, por eso los estamos respaldando.

Hemos interpuesto seis denuncias ante Sunafil, ellos han ido han visto y luego sacan un informe prácticamente a favor de la empresa, como si estarían coludidos. En el campo la realidad es otra cosa, un abuso grande.

Han despedido a independientes y a los que estaban en planilla y nada de eso ha visto Sunafil. Estamos pasando penurias por culpa del incumplimiento laboral de ese consorcio que encima nos ha denunciado como organización criminal. Esperamos que el gobernador tome cartas en el asunto y haga los correctivos para que este conflicto finalice” habló el dirigente.

A un costado de ellos se vio a la Intendente de Sunafil Gina Hidalgo Casanova, por lo que se le entrevistó respecto a lo que decían los trabajadores de su actuación.

“Hemos logrado que ingresen a planilla 31 trabajadores, no pueden decir que no hemos logrado nada. Se ha logrado que se mejoren sus condiciones de trabajo, les han dado equipos de protección personal.

Lo que ellos esperan es una sanción y nosotros lo que necesitamos es más bien el resarcimiento del derecho laboral que está siendo vulnerado” habló Hidalgo.

¿Pero ellos lo que denuncian es que los han botado?

-Pero eso no está como denuncia. En todo caso es lo que vamos a ver en esta reunión convocada.

En el pasadizo también se vio al empresario Avilés, representante del consorcio, por lo que se pidió su versión. Mencionó que la obra va en un 45% de avance y que el monto total es de unos 7 millones de soles, que si no fuera porque los trabajadores paralizaron la obra por varios días, ésta estaría más avanzada.

“Quisiera que vea este video donde se les ve arrojando petardos, estas son evidencias, ¿esos son los dirigentes de nuestro país?” expresó.

¿Hay video donde se ve columnas de mala calidad?

-¿Qué usted es arquitecta o ingeniero? Repregunta. El gobierno regional tiene una supervisión designada y es externa, si hicieran algo mal, lo rechazarían. Hay un plazo de ejecución y ellos no lo permiten porque desde que empezamos han hecho 8 paralizaciones. Me han obligado a parar 64 días, a ellos no les interesa que se acabe, sino que dure 3 o 4 años.

Antes de subir a la reunión con el gobernador, los trabajadores volvieron a decir que estaba engañando, que no era como el empresario lo hacía ver. Que sí hubo esos petardos, pero que era de la masa laboral defendiendo a sus dirigentes qué a su vez, luchaban por sus derechos.

“Es verdad lo de las columnas y acá le entregamos las fotos, ellos están abusando no dan boleta de pago, no quieren pagar de acuerdo a Ley. Sunafil debería ver todo eso. El empresario está calumniándonos para justificar su incumplimiento laboral” puntualizaron los obreros.