El alcalde electo democráticamente del distrito de Belén prestó juramento ayer a las 8:00 pm. junto a los 9 regidores municipales, quienes ejercerán funciones para el periodo 2019- 2022.La plaza Cardama (PJ de 9 de octubre-Belén) fue el escenario donde la autoridad municipal tomó juramento. Hasta el lugar se hizo presente el gobernador electo Prof. Elisbán Ochoa Sosa.

A la ceremonia también acudieron el congresista Juan Carlos del Aguila Cárdenas y autoridades civiles, militares, eclesiásticas y policiales del distrito de Belén.

Asimismo, Gerson Lecca García en su discurso específico: “No me temblará la mano para reprender a cualquier trabajador municipal que se vea involucrado en actos delictivos, no me temblará la mano para hacer lo necesario para que Belén sea un distrito limpio sano y feliz, donde nuestros niños y adultos puedan vivir dignamente con plenitud y decencia.

Luego de revisar lo encontrado por nuestra comisión de transferencia concluimos que existen muchas cosas por cambiar y mejorar. Asumimos el cargo con un déficit inminente, con un desequilibrio presupuestal que nos preocupa sobremanera , deudas a proveedores, al personal, procesos de licitación anulados sin el debido proceso, estamos encontrando a la municipalidad en rojo y aquí va mi compromiso que no habrá borrón y cuenta nueva, nuestro querido Belén no merecía este maltrato; por otro lado, estamos encontrando las instalaciones de la municipalidad abandonadas y sucias, con muchos desperfectos, tal pareciera que no existía autoridad .

Las autoridades de control y nuestro sistema judicial deberán encargarse de hacer su trabajo. Nosotros haremos el nuestro.

NUESTRAS PRINCIPALES ACCIONES EN ESTOS PRIMEROS 100 DIAS

Como todos sabemos Belén tiene álgidos problemas, limpieza pública y seguridad ciudadana se convertirán en los dos grandes pilares que debemos dar solución y esto lo vamos a lograr trabajando en equipo. Autoridad y pueblo juntos de la mano. Estos problemas lo trabajaremos mancomunadamente, pediremos a la municipalidad de Maynas y al gobierno regional que deben ser nuestros grandes aliados. Dotaremos de los implementos necesarios a nuestro serenazgo para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera, resguardaremos todas las zonas de nuestro distrito y acá tienen que jugar un rol muy importante nuestros vecinos, con quienes nos reuniremos y organizaremos el trabajo conjunto, pondremos en funcionamiento todas las unidades móviles que tiene la municipalidad a fin de realizar rondas y patrullajes de lunes a domingo

De la misma manera continuaremos con el plan

“BELÉN LIMPIO, BELÉN SANO ‘’ y para ello necesitamos del apoyo consciente de todos los que amamos nuestro distrito.

Nuestros carros recolectores de residuos sólidos pasarán en los horarios establecidos, por lo que pedimos a todos los ciudadanos que ayuden sacando sus desperdicios debidamente embolsados.

Del mismo modo, cumpliremos con el barrido de las calles de lunes a domingo con personal debidamente implementado y con las medidas correspondientes, y aquí también quiero hacer un pedido especial a nuestros vecinos, apoyando y demostrando nuestra educación y cultura, porque una ciudad limpia no es la que más veces se limpia, sino la que menos se ensucia , respetemos el trabajo noble y digno de estas personas que se encargarán de mantener limpio nuestro distrito.

“Para finalizar, aprovecho la oportunidad para agradecerles por su compañía, gracias a quienes nos están deseando una gestión acertada, a quienes nos brindaron su confianza a través del voto y también a quienes no lo hicieron, a quienes nos entregaron su esperanza de vivir en un distrito limpio y ordenado sin violencia, a los jóvenes que recorrieron las calles junto conmigo donde dejaron du huella de unidad y trabajo tras su sueño, a todos los que me animaron frente a los ataques recibidos expresándome su confianza, a cada uno de mis amigos, a mis padres por darme la vida y sembrar en mí los valores con los que crecí y me conducen cada día; gracias a Belén por darme la oportunidad de ser su primer servidor, estaré con ustedes trabajando sin horario para resolver los problemas de nuestro distrito”.

‘No los defraudaré’

“UN BELÉN DIFERENTE, COMPROMISO DE TODOS’’

La autoridad municipal destacó las fortalezas notables del distrito, además de sus atractivos turísticos que le darán realce en los futuros proyectos al distrito de Belén.