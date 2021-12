*Asegura Héctor Soto, alcalde provincial de Ucayali.

En medio de la coyuntura política en torno a una investigación que incluiría al Gobierno Regional de Loreto y la Municipalidad Provincial de Loreto (Nauta) en presuntos actos de corrupción, el alcalde provincial de Ucayali, Héctor Soto, criticó con fuertes declaraciones al Consejo Regional, al señalar que la entidad no estaría cumpliendo con su labor de fisca-lización.

Según la autoridad, la labor de los consejeros no solo pasa desapercibida, sino que es “la peor de la historia de Loreto”. Asimismo, apuntó hacia los consejeros de Ucayali, de quie-nes señaló que nunca asisten a las reuniones a las que se les invita en la ciudad de Con-tamana.

“De Ucayali nunca han fiscalizado nada, hace poco le hemos invitado al gobernador y a los consejeros a una reunión de trabajo para el 30 de noviembre y ninguno se ha presentado. Tampoco han respondido su inasistencia porque no quieren dar la cara, porque ya tienen hasta vergüenza de venir”, manifestó.

Por otro lado, afirmó que una situación similar atraviesan algunas gestiones municipales en la región con sus regidores. Sin embargo, aclaró que no es el caso de Ucayali. “Acá no tenemos problemas con los regidores de oposición, cuando deben fiscalizar, fiscalizan”, declaró.

Niega que campaña política sea financiada con fondos municipales. Asimismo, en respuesta a los comentarios de ciudadanos de Contamana que sospechan que la campaña política al GOREL de Héctor Soto, esté financiada con fondos municipa-les, el funcionario edil aseguró que no requiere financiamiento de terceros, puesto que cuenta con una empresa propia.

“Mi campaña ha sido financiada por mi empresa, cuento con un emprendimiento de más de 25 años. No necesito otro financiamiento. Además no haremos una campaña millona-ria, pero sí con ideas”, habló.

Aseguró que sus jornadas de campaña las lleva a cabo únicamente durante sus días de vacaciones. (Esto ante muchos cuestionamientos de gremios contamaninos que aseguran que el alcalde difícilmente se encuentra en la ciudad). “Yo no le puedo sacar la vuelta a mi labor. Las veces que viajo a Iquitos, como campaña, hago uso de mis vacaciones y cuan-do hago viajes de mi servicio, no hago campaña”, manifestó. (A. Padilla).