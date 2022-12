Declaró el Prof. Sergio Ríos, ex secretario del Sute/Maynas

Agregando que no tiene legitimidad porque no cumplió con el quórum respectivo. Dice que ahora el Sute/Loreto se habría convertido en un “club de amigos” a los que les interesa únicamente administrar el dinero de las cotizaciones y el Sub Cafae.

“El Sute/ Loreto está dejando de ser la esencia de un sindicato clasista porque ahora está en manos de una dirigencia que solo ve por sus propios intereses. Les interesa únicamente poner a su grupo de amigos o camarillas de su entorno para que dirijan el sindicato.

No les interesa las críticas, los cuestionamientos, lo que realmente quieren es manejar los recursos de la cotización y Sub Cafae, por eso nos intervinieron en el mes de julio.

Ellos inventaron supuestos y nos sacaron, con eso han perjudicado a varias personas a las que no pagaron, como el vigilante y la secretaria. Tampoco pagaron los servicios básicos por 4 meses.

Ellos ingresaron al local de manera ilegal tomando como pretexto el paro en Maynas que nadie acató. Entraron a la fuerza, rompieron chapas, cambiaron los seguros. Nosotros actuamos de manera legal y por eso hemos hecho la denuncia policial y ante la fiscalía.

Hemos denunciado a la supuesta secretaria del Sute/Maynas, Julia Rodríguez Pérez, ella fue elegida en la supuesta convención del 10 de noviembre sin tener representación de las bases. Incluso sabemos que asistieron estudiantes del Pedagógico. Bajo esa consigna se eligen entre ellos.

El último viernes y sábado (16 y 17 de diciembre) el Sute/ Loreto, hizo el congreso regional para elegir a la nueva directiva en la provincia de Requena. No estuvieron presentes las 8 bases de Loreto, solo 4.

Las 4 bases que no asistieron (Contamana, Putumayo, Alto Amazonas y Nauta) hicieron documentos justificando su inasistencia y pidiendo a Eleazar Pezo, que postergue la fecha del congreso, pero no fueron escuchados. Por eso decimos que ese congreso no tiene legitimidad porque no cumplió con el quorum respectivo. Lamentamos la actitud del compañero del comité ejecutivo nacional que se ha parcializado con un grupo de personas, sin escuchar al grupo del magisterio que cotiza y acatamos de manera disciplinada las decisiones del Sutep.

El Sute ahora se ha convertido en un club de amigos donde gobierna una camarilla y eso debe acabar” habló claro Sergio.