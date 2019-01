Por: Fernando Meléndez Zumaeta

La eliminación del Reintegro Tributario y, a las importaciones de bienes para Loreto, ha incrementado el costo de vida, perjudicando a los pobres y vulnerables.

Los indicadores socioeconómicos son deprimentes: Elevadas tasas de anemia materno-infantil, elevados niveles de desnutrición crónica infantil, altas tasas de deserción escolar y repitencia escolar, elevadas tasas de enfermedades mentales, así como de violencia familiar y embarazo adolescente (Primer lugar en el Perú). Ocupamos el primer lugar en mortalidad infantil en el Perú, pagamos la electricidad más cara del Perú, ni qué hablar de los servicios de agua y desagüe, de la limpieza pública y del internet de pésima calidad. Loreto sufre desempleo, las empresas forestales cerraron sus puertas, la industria de la construcción sigue estancada. La industria petrolera no se ha recuperado, las empresas petroleras han reducido en gran número su personal, los problemas socio ambientales y las declaratorias de emergencias por epidemias y pandemias frenan el flujo turístico hacia Loreto originando desempleo, ansiedad y depresión colectiva. Somos el único departamento aislado del resto del Perú, a excepción de Yurimaguas. Nuestro aparato productivo olvidado, estancado, el hombre campo sin ayuda para hacer producir la tierra y alimentar a las loretanas.

En estas circunstancias lo que faltaba era la estocada mortal del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo a Loreto, indolentes ante la crisis loretana, aprueban y publican una Ley que elimina el Reintegro Tributario y elimina las exoneraciones tributarias a las importaciones de bienes destinadas a su consumo en Loreto. Con el objetivo de impedir que unos cuantos comerciantes inescrupulosos y avivatos se enriquezcan a costa de estos beneficios sin importarles el sufrimiento del pueblo (Esto es el argumento de muchos que han pedido su eliminación). Sin embargo, al eliminar los referidos beneficios tributarios, han perjudicado la economía popular loretana, especialmente han puesto en riesgo la canasta básica familiar de los pobres y vulnerables que el Estado tiene la obligación de proteger.

Para que pueda competir en igualdad de condiciones con los demás departamentos del Perú, antes que se eliminen los beneficios tributarios a Loreto, necesitamos primero, lo siguiente:

1. Que se ejecute el Proyecto Hidrovías Amazónicas, para dar sustento a los Megapuertos de Iquitos, Yurimaguas, Orellana, Saramirisa y Pucallpa y se permita la fluidez de las naves de gran y mediano calado por los ríos amazónicos con la mercadería y la producción regional, nacional e internacional, lo cual generara miles de puestos de trabajo.

2. La construcción de la Carretera Iquitos-Costa Norte. Porque nos interconectará vialmente a todo el Perú, acortará distancias y costos de la mercadería y la producción regional, nacional e internacional, generará miles de puestos de trabajo. Sera el fundamento del Megapuerto de Iquitos que será un gran centro logístico regional, nacional e internacional.

3. Interconexión vial interna. Carreteras de interconexión interdistritales e interprovinciales, para acortar distancias y abaratar los artículos de primera necesidad cuando lleguen a los centros de abastos y las familias no padezcan el encarecimiento de la canasta básica familiar. Y no se les condene a los más pobres y vulnerables a morir por inanición.

4. La puesta en valor de nuestro aparato productivo regional, con créditos promocionales para el hombre del campo para hacer producir la tierra y alimentar a las familias loretanas, como estrategia para combatir la anemia materno-infantil y la desnutrición crónica infantil.

5. Interconexión Eléctrica Moyobamba-Iquitos, para tener energía eléctrica barata y de calidad, que permita al inversor privado nacional o extranjero constituir sus empresas industriales para transformar nuestra materia prima, agregarle valor generando puestos de trabajo para todos.

6. Interconexión a la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica para que todo Loreto disfrute de Internet barato y de calidad y todas las personas en sus actividades públicas y privadas tengan mayor fluidez en sus operaciones cotidianas.

7. El Megapuerto de Iquitos, Gran Centro Logístico Regional, Nacional e Internacional. Que generará fluidez en el comercio, y generarámiles de puestos de trabajo.

8. Agua, Desagüe y PTAR de calidad con proyección mínima a 30 años.

9. Puesta en valor de las potencialidades turísticas de Loreto, con la infraestructura necesaria para generar condiciones para los operadores turísticos regionales, nacionales e internacionales. El turismo debe ser la principal actividad económica de Loreto. El turismo mueve al mundo y genera grandes ingresos económicos, genera miles de puestos de trabajo para nuestra juventud.

10. Un sistema integrado de residuos sólidos, que permita el recojo, el transporte, la disposición final y la transformación de los residuos sólidos en subproductos reutilizables. Todo esto dinamizará nuestra economía y generará puestos de trabajo.

Pero ya caímos en el facilismo servil para con el centralismo. Ya pusimos en riesgo inminente las canasta básica familiar de los pobres y vulnerables. Máxime, cuando en Loreto tenemos las más elevadas tasas sociales negativas que agobian y condenan a nuestro pueblo.

El encarecimiento de los precios continuará en Loreto, no habrá una “Mano Invisible” que lo regule como dijo Adam Smith, el padre de la Economía, no llegaremos a ese famoso “Punto de Equilibrio” que él mismo dijo. Estos supuestos se dan en economías con una competencia perfecta. No en las economías con competencias no solo imperfectas, sino también desleales, como la loretana. Los economistas loretanos académicos o endémicos cuando han sostenido sus propuestas meramente teóricas sin estudios pragmáticos, no han visto más allá de sus narices y, ya fracasaron. Este fracaso lo está pagando el pueblo loretano.

Después que el Gobierno Nacional haya construido en Loreto como mínimo, los diez puntos señalados; que nos quite todos los beneficios tributarios; pero de ninguna manera nos debe freír con nuestra misma manteca. Loreto es mi patria, yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importa lo que digan los traidores.