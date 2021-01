“El cementerio de Nauta ha colapsado y no tenemos dónde levantar uno nuevo”

Expresó el alcalde de Loreto Nauta Gean Paolo Rojas Floríndez.

Asegura que el nuevo campo santo no pasaría por la zona del santuario de la virgen Rosa Mística.



La necesidad está latente puesto que las 2 hectáreas que ocupa el actual cementerio instalado desde hace más de 100 años, ya se muestra colapsado y está a un lado de la principal vía de ingreso a Nauta. Es decir, en el corazón de esa ciudad.

El alcalde Gean Paolo Rojas, indica que los anteriores alcaldes y funcionarios no se han preocupado por ese tema que, aunque se trate de muertos, está más vivo que nunca porque al fallecer un ser amado lo primero que desean los familiares, es enterrar dignamente, en campos santos aceptables, a su ser querido.

“Como municipalidad estamos muy preocupados por el tema del cementerio que Nauta no tiene. Hace dos años que el actual ha colapsado. Puedo decir qué por ineptitud de algunos burgomaestres de Nauta o funcionarios, la ciudad no tiene terrenos de libre disponibilidad.

Ellos generaron la entrega de grandes extensiones de terreno a algunas personas naturales. Éstas tienen entre 40, 50 o 60 hectáreas en el contorno de la ciudad y eso dificulta el crecimiento demográfico de la ciudad. No previnieron el crecimiento ordenado de la ciudad, un catastro urbano que sirva más adelante. Hoy ya contamos con documentos de gestión.

Por todo lado de Nauta las extensiones de terreno ya tienen dueño, por ello pensamos en el CENCCA que tiene 92 hectáreas y que incluso ya le han ido quitando a la Iglesia Católica, para que nos puedan donar unas 7 hectáreas y ahí levantar el nuevo cementerio, que tendría todo lo que un verdadero cementerio tiene para tranquilidad de los familiares que lleven hasta ahí a sus seres queridos” habló el alcalde Rojas.

¿Lo real es que en estos momentos ya hay voces de oposición a que se construya un cementerio cerca al santuario, qué podría decir usted?

-Nosotros hemos gestionado con el padre Agustín Raygada y él con el encargado del Vicariato padre Miguel Fuertes, gustosamente han aceptado. Hay voces que se oponen porque acá hay una confusión con el santuario.

Nosotros estamos orgullosos de contar con un TURISMO RELIGIOSO que pocas ciudades del mundo lo tienen. La Virgen Rosa Mística, es algo muy grande para nosotros. Yo estoy a favor de cuidar el turismo religioso por eso es que estamos haciendo una vía con el respaldo de Provías, que lleva al santuario.

Quiero aclarar que la entrada del nuevo cementerio no será por la misma vía del santuario. La virgen está frente al río Marañón, el cementerio se proyecta por la parte posterior y en medio de ambos existe una loma virgen, una montaña intransitable. La entrada al cementerio sería por la zona de Buen Retiro, entrando por el puente Rioja a la izquierda, cerca al asentamiento Vencedores. Hacia la derecha siguiendo la vereda se llega al santuario. Nunca se pasaría por delante del santuario, ni sería colindante.

Finalmente, el alcalde mencionó que de conseguir el terreno gestionaría prontamente el proyecto cuya ejecución demandaría entre 7 y 8 millones de soles.

(Luz Marina Herrera L).