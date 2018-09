Expresó uno de los docentes de la Institución Educativa “Enry Linares Soto”, frente a una serie de observaciones.

La buena pro para la obra del mejoramiento del colegio mencionado, ubicado en el distrito de Belén, fue entregada el pasado 13 de julio de 2016 a un monto de 4´266,889.41 soles. La empresa contratista fue Conassa SRL. Los primeros días de marzo 2017, el gobierno regional daba inicio del año escolar en esa institución.

Al poco tiempo los trabajadores de ese centro llamaban y daban a conocer a la prensa sobre que varias paredes venían mostrando fisuras. Luego que los materiales de los baños eran endebles. Que las ventanas no tenían aleros y cuando llovía se filtraba el agua porque en pequeñas ventanas habían colocado celosía en vez de vidrio. Las gradas eran de madera y no de cemento para que duren. Además de la cancha deportiva donde al jugar los niños se levantaba una polvareda.

“Cuando uno reclama a la empresa el argumento que saben poner es que la obra se hizo de acuerdo al expediente técnico, porque así lo mandaba el expediente y ese criterio es una burla a la inteligencia colectiva puesto que si la contratista que iba a ejecutar el trabajo es de acá, cómo no observó las ventanas por donde entraría agua de lluvia, cómo no observó las graderías de madera que ahora están convertidas en tachos de basura que jalan a los roedores y eso puede traer la leptospira, acá trabajamos con menores de edad.

No es asunto de decir así nomás, que la obra se hizo como mandaba el expediente técnico y no con criterio útil ya que costó casi 5 millones de soles. ¿Y dónde entonces estuvieron los ingenieros responsables de ejecutar el proyecto que no previnieron todo esto que ahora ocurre en nuestro colegio?”, mencionó uno de los docentes.

Y es que a todo lo nombrado, hace tres semanas que el aula de profesores, algunos baños y la dirección, no vienen contando con el alimentador de energía, por lo que no tienen luz y no pueden avanzar en su trabajo. “Nosotros como institución no podemos meter a cualquier persona a arreglar el problema, hemos recurrido al gobierno regional, de ahí enviaron a una persona que tomó fotos y se fue diciendo que quien debe arreglar la falla, es la contratista.

Incluso la directora envió el oficio 166-2018 al gobernador donde le decía lo siguiente: “Habiendo comunicado vía celular al Ing. Erick Vargas de la empresa CONASSA, que el sistema eléctrico de la planta uno ha sufrido desperfectos desde el día 13 de agosto 2018 hasta la fecha, el representante de la empresa no se acerca a subsanar el problema originado por la deficiencia del trabajo realizado”. Está muy mal que la empresa no responda y venga a dar solución. Y no sé qué ha supervisado la supervisora que fue contratada para hacer esa tarea”, concluyó el maestro.