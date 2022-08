En un ambiente de júbilo y participación democrática de los militantes del Partido del Pueblo, reunidos en Local Partidario ubicado en la intersección de las calles Piura con Borja-del distrito de Punchana eligieron este viernes 05 de agosto en horas de la noche al Comité Ejecutivo Provincial de Maynas, en cumplimiento de la directiva Número 004-2022-CEN/PAP-SNOM emitida por la Secretaria Nacional de Organización y Movilización.

Se siguió escrupulosamente todo el procedimiento que se requiere para estos casos, es decir hubo la convocatoria a los militantes a través de medios radiales, televisivos, redes sociales entre otros. Luego la asamblea eligió a los tres miembros que condujeron la asamblea eleccionaria, recayendo esta responsabilidad en los siguientes compañeros:

C. Ramón Ruiz Ruiz, quien actuó como presidente.

C. Freddy Quinteros Vela, quien actuó como secretario.

C. Fresey Reyna Hidalgo, quien actuó como vocal .

Luego se indico la metodología a seguir para la elección democrática y se adoptó realizarla Cargo por cargo y con propuestas abiertas de los compañeros respetando la participación de hombres y mujeres en igual proporción y la paridad.despues de realizarse la elección cargo por cargo el comité ejecutivo provincial quedo conformado de la siguiente manera:

Sec. General: Juan Carlos Criollo Saldaña.

SEC. De organización: jasmina Oroche Santillan

SEC. de juventudes: chedit vela díaz.

SEC. de acción política de la mujer y desarrollo social:

Claudia Cristina Ruiz Saldaña.

SEC. de prensa, difusión y propaganda: Carlos Cornejo

SEC. Disciplina: Marina Ruiz Ruiz

SEC. De defensa del voto: César Vargas De Pina

SEC. de Economía: Karina del Pilar Macedo Bardales.

Luego el comité fue proclamado y juramentado.

Este comité tendrá la gran responsabilidad de inscribir a la mayor cantidad de compañeros para lograr inscribir al Partido Aprista en el. Jurado nacional de Elecciones.

Juan Carlos Criollo Saldaña flamante secretario general del comité ejecutivo Provincial de Maynas en su mensaje a la militancia manifestó “Que es fundamental recobrar el dinamismo, activismo y fraternidad de los militantes para lograr los objetivos de lograr inscribir al partido y este sirva como un instrumento de lucha para el pueblo peruano, que hoy sufre las consecuencias de tener un gobierno inepto instalado en palacio de gobierno”.