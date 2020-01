“El agua retrocede a las casas porque no puede pasar” por el desagüe

Ing. Marco Antonio Vargas Schrader, desde otro ángulo recordando sobre la obra del alcantarillado.

En muchos tramos de las aguas residuales hay problemas, no están conectados los buzones o no tienen la pendiente necesaria.

Entonces cuando llueve quiere irse y se encuentra truncada, y regresa. “Eso es un gran problema”.

Iquitos a sus 156 años como primer puerto fluvial del país se enfrenta como urbe al problema entrampado más perjudicial de su historia, por la complejidad en la comprensión técnica de la obra del alcantarillado y su incierto desenlace final.

Esto sin embargo, se resume en un solo resultado: la indignación ciudadana por la inundación de calles y viviendas con aguas de desagüe; y procesos judiciales a los responsables directos e indirectos de este proyecto inconcluso que no hay cuándo sentencie finalmente.

Además del Ing. Juan Rogelio Marcos Flores (+), otros profesionales como el Ing. Marco Antonio Vargas Schrader, estuvieron cerca de este proceso del alcantarillado de Iquitos. Trabajó en Sedaloreto desde el 2004 hasta marzo de 2015 cuando renunció. Fue el encargado de la Gerencia General.

En Iquitos teníamos un solo drenaje, el proyecto del alcantarillado venía para separar esas aguas. Por eso es que las aguas residuales tienen su propio tubo que va a las estaciones de bombeo y de ahí tiene que llegar a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Vargas Schrader manifiesta que de acuerdo a lo que se aplicó en el proceso constructivo, la caja domiciliaria tiene dos salidas, una salida que va al tubo de abajo para las aguas residuales y la salida de arriba se va conectada a las aguas de lluvia. “Eso es lo que debe funcionar, y parece que no funciona.”

Agrega, “yo pienso que como en muchos tramos de las aguas residuales hay problemas, no están conectados los buzones seguramente o no tienen la pendiente necesaria, entonces cuando llueve quiere irse y se encuentra truncada, entonces el agua retrocede a las casas porque no puede pasar. Eso es un gran problema.”

Sin embargo, sostiene que en ingeniería todo tiene solución. “Lo que tiene que haber es una voluntad de hacerlo. Lo que pasa que este proyecto ha tenido, para mí, una carga política muy grande.”

Aunque precisa que “no podemos negar ante las evidencias que en el proceso constructivo ha habido muchos errores. La tierra que se sacaba, se dejaba, venía las lluvias, tapaba los sifones. Hasta ahora hacen lo mismo, los que construyen dejan arena en las calles, lo tiran a la pista”.

Entonces ya no solo serían los errores de construcción, sino la tierra que sacaba la empresa china y lo habrían abandonado en las calles. “Eso es lo que ha pasado, han colapsado las aguas pluviales y si ha habido un mal proceso constructivo en algunos tramos del alcantarillado, ha tenido que producirse lo que se ha producido.”

La empresa NJS era la supervisora que tenía un contrato con OPIPP y que el Ministerio de Vivienda tenía una responsabilidad de monitoreo, que seguramente no lo hizo bien. Pero las instituciones que tenían que ver con el desarrollo de este proyecto fueron: la empresa china, NJS y OPIPP. “Nosotros como Sedaloreto hemos participado para dar algunas sugerencias”.

Recordó que el Lote 1 eran la PTAR y las 21 Estaciones de Bombeo (19 distribuidas dentro de la ciudad y 2 dentro de la Planta). El Lote 2 eran las conexiones domiciliarias (con 41 mil conexiones aproximadamente) y para hacer 8 mil buzones en 350 kilómetros de redes secundarias y 45 mil redes principales. Eso decía el proyecto, pero el Ing. Vargas Schrader dice desconocer si se cumplió.

En este tipo de contratos hay dos tipos de certificados: Certificado de Recepción y Certificado de Cumplimiento. Un certificado de recepción que NJS debió evaluar y al darle su certificado de recepción a la empresa china sobre el Lote 2, le acompaña una serie de defectos, de observaciones que deben corregirse en 365 días, o sea, hasta mayo de 2015.

Recordó que se formó un comité para verificar que la empresa china cumpla con reparar todos los defectos que le ha determinado la NJS y no era para recepcionar la obra. “Pero, no les dejaron a los chinos”.

Para Vargas Schrader está claro que “tenían que verificar las pendientes, las caídas, que las tuberías no estaban conectadas de buzón en buzón, que faltaba la una y faltaba la otra. Se tenían que hacer las pruebas hidráulicas, metes agua de un buzón a otro y puedes saber lo que está pasando.”

Se detectó también en la etapa de rehabilitación de pistas durante la gestión edil de Adela Jiménez, “cuando abrieron la pista se dieron cuenta que la gambota estaba colapsado, y se detectó también problemas de tubos que no estaban conectados (por la empresa china), se vio que las aguas servidas estaban yendo por cualquier lado, menos por donde debían ir. Lo que es un riesgo muy grande para las tuberías de agua potable”.

Aun así, el exfuncionario no cree que todo el sistema esté en pésimas condiciones, “seguramente habría tramos que hay que solucionar. Eso tenía que levantarse. Lo importante es que estaba en la etapa de la reparación de defectos y no se hizo lo que tenía que hacer”.

Actualmente considera que, “El gran problema ya no solamente está en el Lote 2, sino, también en el Lote 1, donde están las Estaciones de Bombeo que han sido desmanteladas, se han llevado las bombas, los paneles. Habría que ver a los responsables porque eso no ha pasado a Sedaloreto.”

Enfatizó que no tenía autoridad para recibir obras. “El convenio dice una vez que la OPIPP reciba la obra recién va a transferir a Sedaloreto y eso nunca se ha dado. Este proyecto tiene 5 años de abandono. Se ha resuelto el contrato y ya no le pueden obligar a los chinos a hacer esa reparación, pero sí lo pueden hacer a través de una liquidación del OPIPP. Ahí va a haber otro arbitraje, otra vez. Es lo que pronóstico de acuerdo a mi criterio personal.”

(Diana López M.)