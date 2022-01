Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial se despide del Dr. Roger Cabrera



Recordamos pasajes de su vida personal como el de haber nacido un 02 de abril de 1943 fecha en que por coincidencia se celebra también el Día del Abogado Peruano, hijo de Alberto Cabrera un eficiente y valiente policía y de doña Ángela Paredes, quienes de cariño lo llamaban «tintiño». Al terminar sus estudios secundarios postuló a la Escuela de Oficiales de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), y luego de cuatro años de estudios se graduó como oficial de la PIP recibiendo el grado de manos del ex presidente Fernando Belaúnde Terry.

Roger Cabrera Paredes trabajó por más de veinte años como oficial de la Policía de Investigaciones del Perú, siendo oficial se unió en matrimonio con la dama ucayalina Semira Burga López un 26 de julio de 1968. Con familia constituida y su empuje por seguir estudiando ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos graduándose como abogado.

Fruto del matrimonio Cabrera Burga nacieron sus hijos, Lesly Mariesca de profesión Arquitecta, Roger Martín y Marisela Lourdes abogados y José Manuel de profesión médico cirujano.

Recién en el año 1987 decide retirarse como comandante de la policía de investigaciones como jefe de la oficina de migraciones de Iquitos, para dedicarse de lleno a la profesión de abogado trabajando en el estudio de los abogados Ayllón y Barriga, creando posteriormente su propio staff de abogados del «Estudio Cabrera». Es en la gestión del ex alcalde Silfo Alván Del Castillo donde ocupa el cargo de gerente de tránsito entre los años 1990-1992.

En 1992 es convocado para integrar la judicatura de la Corte Superior de Justicia de Loreto, cuando ejercía la presidencia de esta Corte la doctora María Amabilia Zavala Valladares, quien llegó a ser Ministra de Justicia en el segundo gobierno aprista.

Fue designado por el Consejo Nacional de la Magistratura como juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Loreto el año de 1996, habiéndose desempeñado antes como juez penal el año de 1992 y como vocal de la Sala Penal y Mixta en al año de 1994, para luego de dos años ser nombrado Vocal Titular de la Sala Penal en el año 1996.

Roger Cabrera Paredes ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto en tres oportunidades 1997-1998, es en ese periodo donde ocurren los desagradables sucesos del 24 de octubre de 1998, donde fue testigo de excepción de la destrucción, saqueo y el incendio de las instalaciones de la CSJLO cuando se produjo el levantamiento de la población de Iquitos en contra del gobierno del entonces ex presidente Alberto Fujimori.

En los años 1999-2002 se desempeñó como presidente de la Sala Penal de la CSJLO, para nuevamente ser elegido en segunda oportunidad como presidente de Corte en el año 2003; pero, al parecer, por algunas discrepancias con la alta dirección del PJ, un 03 de julio del 2003 en el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, fue retirado de manera abrupta de la administración de justicia en la CSJLO, no siendo ratificado en el cargo. Volvió después de algunos meses a la judicatura y el 2010 vuelve a ser elegido por tercera vez como presidente de la CSJLO, concluyendo su periodo de manera satisfactoria y con logros importantes en el mes de diciembre del 2011.

ALOCUCIÓN

DE DESPEDIDA

Roger Cabrera se dirigió a sus ex compañeros de trabajo y en un momento de su alocución se pudo notar que algunas lágrimas enjugaban sus mejillas; ya fortalecido, dijo, debemos trabajar con dedicación y esmero para sacar adelante al Poder Judicial y a la Corte Superior de Justicia de Loreto, que sólo puede ser posible si se trabaja dejando de lado la corrupción, poniendo como ejemplo: «Si se comete actos de corrupción se come torta, para luego después de ellos comer tierra».

Dr. Roger Cabrera Paredes, que descanses en paz.