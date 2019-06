“El actual director ha sido el causante de ahondar la crisis en el hospital regional”

Expresó la Lic. Olga Culqui, secretaria general del sindicato unificado de enfermeras del nosocomio.

En cuanto a la gestión del Dr. Galo Gastelú Arévalo.

“No se puede tapar el sol con un dedo”, expresó la licenciada en enfermería respecto al ahondamiento de la crisis en su hospital. Sobre todo, en los dos departamentos de Oncología y Hemodiálisis, que tratan a pacientes vulnerables. Insiste en el cambio inmediato del director de ese nosocomio.

Se pronunció ante el posible cambio del actual director de salud.

“Para nosotros sería algo grato si es que esa noticia se confirma. Tenemos grandes expectativas, hemos leído un poco la hoja de vida del Dr. Minaya León, y resulta siendo un profesional capaz. Sería oportuno que ingrese para que el sector salud cambie en bien de la población. Las decisiones negativas tomadas por el gobernador y el director regional de salud, han llevado al caos al hospital regional.

El doctor Pinillos, ha querido dar un maquillaje a toda la problemática y “no se puede tapar el sol con un dedo”. Todos sabíamos que ello iba a terminar mal. Esperamos que el equipo que acompañe al doctor Minaya, sea gente profesional, capaz en la tarea que les van a encomendar. Que sean técnicos y no políticos.

Creemos que sí o sí deben cambiar al director Galo Gastelú Arévalo, porque ha demostrado incapacidad total. Quiso sacar a las enfermeras de la institución, hacer rotaciones inconscientes, eso no es técnico ni aquí ni en dónde.

Las decisiones que ha tomado como director han sido pésimas, no tiene capacidad de gestión. Ha sido un indolente frente a los pacientes de oncología que vienen sufriendo un vía crucis ya que ahora viajan a Lima. El nuevo director debe sacarlo del cargo de inmediato.

Por las irregularidades cometidas en Hemodiálisis, le acaban de abrir una denuncia penal. La fiscalía de prevención que fue al hospital, ya ha elevado esa denuncia a la fiscalía de turno. Esto porque en vez de proteger la salud de las personas, dejó pasar como dos meses para tomar acciones en cuanto a los catéter y líneas de las máquinas donde dan el tratamiento a los pacientes”, opinó Culqui.

¿Lo más desconcertante y peligroso es que se haya dejado ir a una oncóloga como Mercedes Egues, cuando en esta región hay una falta clamorosa de ellos?

-Queremos que no se vaya la doctora Mercedes. Ella se ha identificado con el dolor de los pacientes, es muy humana, trabaja de lunes a sábado. Incluso asistía al centro fuera de sus horas de trabajo cuando el paciente se ponía mal. Esa clase de profesionales necesitamos acá, hay que cuidarlos, darles muy buen trato. ¿Pero qué fue lo primero que hizo el director? Hostigarla, cansarla, ojalá y las cosas se puedan revertir y ella vuelva a continuar con su labor.