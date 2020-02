“El 90% de moradores de Santa Rosa utilizan gas brasileño”

Mencionó Antonio Flores Silva, poblador de la Isla, agregó que no les dan explicaciones del beneficio FISE y que en Tabatinga el balón es más grande y cuesta casi igual al peruano.

Electro Oriente hace un ruido infernal con sus motores. Está ubicado al lado del colegio.

También dio a conocer sobre la nula existencia de radio nacional y canal 7 en Santa Rosa.

Que como ya se ha dicho, la Isla es la cara de entrada al Perú en el trapecio amazónico. Es el “patito feo” o “la mujer abandonada y olvidada” en comparación a los vecinos países de Brasil (Tabatinga) y Colombia (Leticia), que casi casi se vienen desarrollando al nivel de cualquier región del Perú. Con negocios comerciales de alto nivel, colegios, hospitales, servicios básicos de calidad las 24 horas del día, universidades, aeropuertos, etc. etc. Abrumadora presencia de sus fuerzas armadas.

Caminar por la Isla Santa Rosa, es confirmar la indiferencia de todos los presidentes del Perú y de Loreto. Más del Perú pues de ellos depende desarrollar decididamente las fronteras, superpoblarlas y darles las herramientas para que sus hijos hagan su grandeza y, de paso, cuiden celosamente el territorio. No les dan nada, por ello la Isla es menos que un caserío al lado de los países vecinos.

Mientras que en Santa Rosa sí vale la moneda brasileña (reales), en Tabatinga lo hacen a regañadientes. Y eso que ahora el sol, vale más que el real. Y en Colombia no aceptan los soles, solo pesos. El poblador, Antonio, menciona que casi el 90% de pobladores utiliza gas del Brasil ya que tiene 13 libras y les cuesta 75 soles (100 reales). Mientras que, en Santa Rosa, en la balsa “Fabio” cuyo propietario es Segundo Cerrón Pipa, el balón peruano de 10 libras les cuesta 69 soles.

“Acá usamos el gas brasileño ya que tiene más contenido, cuesta casi igual que el peruano que tiene menos. Y, además, hay un problema, antes nos beneficiaban con el certificado FISE, ahora no dan y nadie sabe por qué se ha desactivado, nadie informa nada. Eso depende de Electro Oriente”, mencionó.

La Región, pudo llegar a Electro Oriente y en esa oficina dijeron que antes había varios favorecidos, pero que la entidad encargada había hecho una nueva evaluación y que actualmente favorecían a unas 30 casas. De las 450 que más o menos existen. El gas lo reparte en la balsa Fabio. O sea, casi nada de beneficiarios en la frontera peruana con el vale Fise que baja el precio del gas.

ELECTRO ORIENTE HACE UN RUIDO INFERNAL.

Entre las calles “Jorge Chávez” y “Ramón Castilla”, está ubicada la casa de fuerza de la empresa que brinda energía las 24 horas a “Santa Rosa”. Con la luz todos están contentos, pero todos odian el ruido infernal que hace la empresa en su casa de fuerza donde no han colocado aisladores del ruido.

Los decibeles son altísimos, comparados únicamente con las turbinas de un avión, los vecinos están estresados, los niños del centro inicial, los docentes y alumnos de Primaria y Secundaria del colegio Isla Santa Rosa, que está a pocos metros; ya no saben qué hacer y a quién acudir.

Electro Oriente no se mueve pese a que la municipalidad de la localidad Santa Rosa le ha donado tres mil metros en un lugar más alejado de los vecinos. Pero no se van allá. “Existe una contaminación sonora insoportable, los niños, los padres y alumnos se estresan, hasta el hospital van por dolores de oído. Hacemos un nuevo llamado a la empresa para que contemple en traspasar su casa de fuerza a la zona donde le han dado, más lejos”, menciona el entrevistado.

EN SANTA ROSA NO SE ESCUCHA EL HIMNO NACIONAL.

De las 7 emisoras que hay (nacional o canal 7 paralizada) seis están en el aire, pero parecerían fantasmas, nadie habla (salvo alguna evangélica) y el resto pasa música de Colombia y Brasil. Nadie escucha el Himno Nacional Perú en las mañanas, tardes o noche, como en otros pueblos peruanos. Nada, es como si Santa Rosa fuera apéndice de los países vecinos. Y eso no es hacer patria. Y de eso ni siquiera se enteró el presidente Martín Vizcarra, porque pasó por el lugar como “alma que se lleva el diablo”. Ahora último los que muestran interés en tener una emisora, son evangélicos para dar a conocer la palabra de Dios, dicen que los apoya el alcalde de Islandia.

Se pudo visitar los aparatos de canal 7 y radio nacional. Cuentan con antena de Movistar, y en Santa Rosa tienen Bitel, las antenas están oxidadas, no sirven para nada. La antena parabólica y la de radio nacional, obsoletas. Ni siquiera ello existe. Están en nada. ¿Y así quieren hacer patria en la frontera?

Colombia cuenta con 4 emisoras, Brasil con 2 potentes emisoras, ambas con 3 mil vatios. En Santa Rosa, según norma, los que manejan emisoras musicales, no pueden pasar de los 50 vatios de potencia. Solo llega a la punta de la Isla.

Las autoridades encargadas de ver por el desarrollo de las fronteras del Perú, deberían ir a vivir un mes, o una semana en cada punto donde empieza el Perú; para que conozcan a fondo la realidad y puedan empezar a tener una idea de sus clamorosas necesidades y ansias de desarrollo para quizá un día lo logren y así puedan dar la talla, frente a sus vecinos.

(Luz M Herrera L).