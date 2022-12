Señala Jesús Farroñay Freitas, presidente de la asociación de trabajadores administrativos del hospital Iquitos “César Garayar García”.

Después que se ha conocido un adelanto de información en cuanto a quien sería el nuevo director del hospital Iquitos (Juan Carlos Celis Ríos), los trabajadores administrativos de ese nosocomio también han escuchado que junto a él entraría un equipo de profesionales llamados de “confianza”.

Cuando en ese nosocomio hay una cantidad importante de ellos y que, además, no están permitidos más ingresos, porque no hay plazas presupuestadas. Sobre el punto habló Jesús Farroñay.

“Hay un descontento en la parte administrativa que funciona en los ambientes conocidos como el “Gorelito” del hospital Iquitos. Se escucha que la nueva gestión estaría ingresando con personal de confianza, colocando a profesionales administrativos de fuera.

Eso es insostenible. Se conoce que el movimiento que gana tiene la facultad de poner a su gente de confianza, pero en el hospital Iquitos no hay cargos de confianza presupuestados. Todos los cargos son de carrera, se eligen dentro de los trabajadores de planta, no de fuera.

En el hospital hay una gran cantidad de profesionales. Hay 12 Contadores, 10 Abogados, 5 Ingenieros, 5 Administradores, entre otros. Incluso profesionales con maestrías y doctorados en gestión pública. No es concebible que lleguen nuevos profesionales ya que no hay dinero presupuestado para ellos.

Es por ello que en asamblea se ha decidido que el día 3 de enero 2023 estaremos esperando a la nueva gestión con un plantón en el “Gorelito”. Casi toda la parte administrativa está en ese espacio cercano al gobierno regional de Loreto.

De otro lado, quisiera recordar que muchas gestiones regionales hacen caso omiso a lo reglamentado por el Ministerio de Salud, respecto a que los directores de hospitales deben entrar por concurso. En Loreto, después de Robinson Rivadeneyra (ex gobernador), nadie hace caso a esa norma” remarca Farroñay.