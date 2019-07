El 17 de agosto inaugura la “Escuela Deportiva Municipal”

Municipalidad de Belén a través de la Sub Gerencia de Educación

Las inscripciones aún están abiertas

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Belén, Gerson Lecca, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social en coordinación con la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Juventud, inaugurará el próximo sábado 17 de agosto la Escuela Deportiva Municipal, que está orientada en las siguientes disciplinas: Fútbol, karate, básquetbol, judo, vóley y gimnasia rítmica.

Además, las actividades deportivas se enfocarán en el desarrollo integral del niño, orientadas a la masificación deportiva en todo el Distrito de Belén, para su formación técnica deportiva psicomotora, a fin de captar talentos deportivos en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beleninos que nos representarán en eventos de alta competencia a nivel local, provincial, regional, nacional e internacional.

La Escuela Deportiva Municipal se llevará a cabo en la ex Escuela de Supervivencia en Selva FAP, ubicada en la calle Benavides con Bolognesi, a partir de las 09:00 de la mañana.

Las inscripciones aún están abiertas y puedes matricular a tu niño completamente gratis en la Oficina de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Juventud, ubicado en la calle Miraflores S/N, en horario de atención de 07:00 am. a 03:00 pm.

La gestión del alcalde tiene la voluntad política de apoyar toda práctica deportiva dentro del distrito de Belén a nuestros niños y jóvenes. (MDB)