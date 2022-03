Plazo de convenio con el GOREL venció y se no habrían cumplido los acuerdos establecidos.



En el año 2017 el Gobierno Regional de Loreto, representado por el exgobernador Fernando Meléndez, firmó un convenio con la Quinta División del Ejército para el uso temporal del Hospital Santa Rosa, que en la actualidad funciona como Hospital de contingencia del Hospital Apoyo Iquitos. Sin embargo, el pasado 1 de marzo, el ejército a través de un oficio pidió la devolución del establecimiento.

De acuerdo a lo que señala la institución militar en el documento, el convenio ya se encuentra vencido, además, recalcan que el Gobierno Regional de Loreto, no cumplió con el mantenimiento de agua, desagüe y redes eléctricas de las instalaciones, lo que era un acuerdo espécifico en el convenio.

Este medio se comunicó con el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Apoyo Iquitos, el médico Reyles Ríos, quién indicó que esta situación se da por una irresponsabilidad del GOREL, ya que no habrían tomado cartas en el asunto a pesar de haber sido notificados de la finalización del convenio en el año 2019.

“Tenemos entendido que el convenio venció en el año 2019 y el doctor Nicolas Hernández que era director del Hospital Iquitos en esa fecha, solicitó al GOREL que se renueve el convenio. Sin embargo, nunca se le dio la atención que corresponde”, declaró Reyles Ríos.

Así mismo, el médico señaló que tanto él como sus colegas se encuentran sorprendidos ante el pedido de devolución del establecimiento, ya que esto solo agrava aún más la situación que viven por la demora en la contrucción del Nuevo Hospital Apoyo Iquitos.

“Nosotros estamos igual de sorprendidos que la opinión pública, esto solo agrava más la situación en la que ya nos encontrábamos, estamos en condiciones precarias y ahora a punto de ser desalojados”, concluyó Reyles Ríos.

Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno Regional de Loreto, no ha emitido ningún pronunciamiento como respuesta al oficio de la Quinta División del Ejército. (D.Rengifo)