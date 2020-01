Ejecución al 85% en 2020

Alcaldes de distintas municipalidades del país, agrupados en la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), y funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sostuvieron ayer reuniones técnicas de trabajo donde se dieron a conocer las metas para lograr que los gobiernos locales puedan ejecutar este año el 85% de su presupuesto de inversión.

Esto quizás como una medida de emergencia del MEF dado que las municipalidades e incluso gobiernos regionales llegan a fin de año sin gastar todo lo que les asignaron en el presupuesto, y así se quejan de que les envían pocos recursos.

Pero, acá se tienen que tomar en cuenta las quejas de las autoridades ediles en base a lo que les informan los técnicos de sus sistemas financieros y proyectistas, que en el MEF existen muchas trabas, siempre están observando los proyectos.

Además, es un secreto a voces que existe una corrupción todavía no desmantelada en ese Ministerio. Bien recordamos el caso de un alcalde de Ayacucho que denunció verbalmente ante el mismo presidente Vizcarra que le estaban cobrando un porcentaje para aprobar su proyecto.

El mandatario le pidió pruebas. El alcalde ayacuchano grabó y se lo presentó cayendo uno o dos funcionarios de alto rango. Pero ¿serán los únicos? Qué está haciendo el gobierno para detectar estas malas prácticas, acaso monitorean el trámite de los proyectos y los que están demorando mucho entrarían en sospecha.

Esto es de conocimiento en todos los sectores del Estado, pero lamentablemente no hay hasta ahora una política seria para desterrar estos grupos corruptos dentro del aparato estatal que, así como los gobernantes corruptos de turno, le hacen un grave daño al país, casi mortal.

Si tendrían que investigar los signos exteriores de riqueza de funcionarios atornillados en puestos con el respaldo de ser nombrados en el sector público, cuántas sorpresas se encontrarían. Obviamente que no todo está podrido, hay gente profesional honesta y honorable, pero cada gestión, los mandan a la congeladora.

Esto es una vergüenza ajena que tenemos que seguir soportando. Se espera que el presidente Vizcarra opte por solucionar el problema de raíz y no solo estén removiendo la yerba de encimita. Así nada estaremos haciendo por el país y sus regiones.