En el mismo lugar donde la semana pasada falleció un joven



Al parecer está esquina esta maldita. Nuevamente se ha registrado un accidente de tránsito en los cruces de las calles Fanning con Calvo de Araujo, en el distrito de Iquitos. Esta vez y gracias a Dios no fue con consecuencia fatal. Sin embargo, el policía que se despistó en esta esquina quedó mal herido. Los vecinos del lugar y los conductores que pasaban por este sector auxiliaron al agente policial.

Minutos después un patrullero llegó hasta el lugar del accidente y sus colegas auxiliaron al herido. Posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Apoyo Iquitos “César Garayar García”, en donde fue estabilizado y atendido por los médicos de turno.

Cómo se recuerda, hace dos semanas se ha registrado un accidente de tránsito en el mismo lugar, donde lamentablemente perdió la vida Marlon Paredes, quien conducía su motocicleta, el mismo, que fue impactado por dos señoritas que manejaban también una moto en aparente estado de ebriedad.

A pesar de los constantes accidentes que se están registrando casi a diario en esta zona, hasta el momento la municipalidad provincial de maynas no ha colocado un semáforo en este lugar que se han vuelto prácticamente la “esquina de la muerte”. Sin embargo, sí colocaron rápidamente un semáforo a la entrada del fuerte militar Vargas Guerra, en la avenida José Abelardo Quiñones.

Los vecinos de este lugar vienen exigiendo al alcalde de la provincia de maynas que coloquen el semáforo antes que se siguen registrando más muertes. No descartan realizar un plantón en el lugar. (C. Ampuero)