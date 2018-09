Siempre se ha escuchado que como tal o cual bien, es del Estado, nadie lo cuida. Y es que no hemos asimilado que el Estado peruano somos todos los que hemos nacido en estas tierras y tenemos documentos, y los que han decidido ser nacionalizados y tienen también el amparo de la ley. Entonces cómo no cuidar lo que nos pertenece.

En estos días en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, se está debatiendo cuál va a ser la repartición por sectores del dinero de la caja pública, en base a lo que el Poder Ejecutivo ha presentado el Proyecto de Ley de Presupuesto del 2019 al Congreso de la República. Este documento está en discusión en la comisión indicada.

Algo parecido sucede cuando se debate el presupuesto de las municipalidades distritales y provinciales, así como de los gobiernos regionales; y que todos deberían seguir los lineamientos políticos de inversión que impulsa el gobierno del presidente Vizcarra, a una mayor inversión pública en Educación y Salud. Y nos parece que Justicia, también.

Para todos está claro que son los congresistas los que decidirán finalmente la aprobación del presupuesto, como sucede con regidores y consejeros regionales. Y son estas autoridades que deciden, las que están obligadas a fiscalizar el buen uso de este dinero.

Sin embargo, los resultados desastrosos de buen número de gobernantes que administran nuestros recursos, nos dan una idea objetiva que no están fiscalizando como debería ser porque hay una evidente tendencia de aliarse con el poder de turno. Entonces el presupuesto aprobado puede fácilmente desviarse a otros rubros no priorizados y nadie dice nada.

Esto lo saben las autoridades del Poder Legislativo (congresistas), pero tampoco se sabe han presentado proyectos de leyes que corrijan esa especie de libre albedrío de las autoridades de turno. Algo se desliza cuando el actual presidente de la Comisión de Presupuesto, Percy Alcalá, se refiere al Programa Presupuesto por Resultados-PpR, de poco sirve porque cuando no se cumple con el objetivo plasmado “no pasa nada”… “no hay sanciones, entonces para mí es algo lírico…” Por ello, deben fijarse metas y sancionar a los funcionarios que no las cumplan”. Esto debe fijarse, dijo, dentro del proyecto de Ley del Presupuesto para el 2019. Y para eso están ellos! Recién se dan cuenta? Bueno, por fin. Y se espera que lo hagan.

Es por eso que alguien dijo alguna vez que una empresa estatal (sectores, ministerios y otros), deberían administrarse como acostumbran las empresas privadas. Tal vez el PpR podría tener la figura de la ganancia que se exige una empresa comercial, y si quienes lo administran no cubren las metas, además de sanciones, deberían ser cambiados por otros que puedan dar un buen resultado con el presupuesto asignado. Los mecanismos están en la mesa, que no las utilicemos es otro cantar. Basta ya de desidias que nos llevan a tener niños desnutridos y anémicos, por favorecer la corrupción.