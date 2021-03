Economía de Loreto post eliminación de beneficios tributarios y post COVID-19

Por: Mario Andre López Rojas *

En estos tiempos de pandemia, con tanto dolor y sufrimiento por el estado de salud y perdida de seres queridos; además de los efectos negativos de las cuarentenas sobre la economía y, la salud física y mental de todos los loretanos; pareciera que nos hemos desconectado de los principales hechos y cifras económicas de la región Loreto.

En ese sentido, está pendiente la post evaluación de la eliminación del reintegro tributario y de la exoneración del IGV a las importaciones; además de los efectos de la cuarentena durante la primera ola de la pandemia en el año 2020, aunado a la restricción de algunas actividades relacionadas a los servicios (sobre todo al turismo y el entretenimiento). No olvidemos que algunos opinólogos nos vendieron la idea de que la eliminación del reintegro tributario y de la exoneración del IGV a las importaciones no iban a tener un efecto negativo en los principales indicadores económicos de la región Loreto: recaudación tributaria, inflación e importaciones, principalmente; pero no tomaron en cuenta que Loreto es una región con serios problemas y deficiencias estructurales; no de ahora, pero que tampoco se han logrado superar y que no pueden servir de excusas para la deficiente gestión pública que llevan adelante muchas de nuestras autoridades de ayer y de hoy.

Es por ello que aquí revisamos, desde el punto de vista económico, el comportamiento de algunas variables económicas relacionadas directa e indirectamente con la eliminación del reintegro tributario y la exoneración al IGV de las importaciones, tanto para el año 2019 como para el 2020:

1.-Recaudación tributaria en Loreto: hasta el año 2018, algunos intentaron vendernos la idea de que, con la eliminación de los beneficios tributarios arriba mencionados, la recaudación tributaria se iba a incrementar en automático: ¡FALSO!, ya que la recaudación total entre los años 2016 y 2020 muestra una tendencia negativa. Para el año 2019, comparado con el año 2018, se registran S/ 10,5 millones menos de recaudación de IGV interno; S/ 2,0 millones menos en impuesto a la renta de personas naturales y; S/ 1,9 millones menos en otros ingresos tributarios; entre otros. Ahora, para el año 2020, comparado con el 2019, producto de la restricción de actividades y cuarentena por la pandemia del COVID-19, la recaudación tributaria se redujo S/ 27,9 millones en impuesto a la renta de personas jurídicas; S/ 12,1 millones en impuesto a las importaciones; S/ 3,4 millones en IGV a las importaciones y; S/ 2,6 millones en ISC interno; entre otros.

2.- Inflación en la ciudad de Iquitos: también, algunos opinólogos afirmaron tajantemente que los precios no se iban a ver afectados, porque la mayoría de productos que consumimos no gozaban del reintegro tributario; y si eso pasaba, luego volverían a su nivel anterior: ¡FALSO!, ya que para el año 2020 y por segundo año consecutivo, somos la ciudad con la mayor tasa de inflación a nivel nacional; mientras que, el año 2018 fuimos una de las ciudades con menor tasa de inflación (2,77 por ciento), para el año 2019 registramos 4,10 por ciento y para el año 2020 se registra 7,16 por ciento. Algunos nos deben una explicación, ¿no creen?

3.- Importaciones de Loreto: las cifras totales, tal cual lo muestran las estadísticas, nos dicen que, para el año 2019, habrían crecido un 53,7 por ciento: ¡extraordinario! ¿cierto?, lamentablemente no sería así; ya que, si no consideramos la importación de bienes para la industria (por ejemplo, en febrero de 2019 ingresó, por la Aduana de Iquitos, un caldero de US $28,5 millones con destino a Camisea), nuestras importaciones habrían caído un 71,8 por ciento en el año 2019 comparado con el año 2018. Ahora, para el año 2020 las importaciones de Loreto cayeron 17,2 por ciento; pero si no tomamos en cuenta la importación de combustibles (producto de la pandemia y de otros problemas, el lote 8 dejó de producir; por lo tanto, Petroperú tuvo que importar nafta crackeada para la refinería de Iqu itos), estas habrían caído 72,1 por ciento.

4.- Exportaciones de Loreto: las cifras totales nos indicarían que las exportaciones mantienen una tendencia creciente, sobre todo desde el año 2018; lo cual se debe al dinamismo petrolero generado por la empresa que explota el lote 95, principalmente; ya que las exportaciones de petróleo crudo se han incrementado considerablemente. Entonces, si quitamos las exportaciones de petróleo crudo, el escenario cambia drásticamente: ya que para el año 2019 pasamos de un crecimiento del 71,5 por ciento a uno de apenas 13,4 por ciento; mientras que, para el año 2020, pasamos de una caída del 69,2 por ciento a una de 37,2 por ciento. Cabe resaltar que para el año 2020 todos los rubros de las exportaciones tuvieron tasas negativas con respecto al año anterior.

5.- Valor Agregado Bruto (VAB) de Loreto (medida aproximada del PBI): según cifras actualizadas del INEI, el VAB de Loreto habría crecido 4,5 por ciento en el año 2019, principalmente por el dinamismo de la producción petrolera; no olvidemos que para el año 2018 recién nos habíamos recuperado de las caídas del VAB del 2015 y 2016. Mientras que, para el año 2020 se habría reducido en 13,8 por ciento frente al año 2019 (muy cerca de nuestro pronóstico, que como Colegio de Economistas de Loreto hicimos público en junio del 2020).

De todo lo anterior, podemos concluir, que para el año 2019, la eliminación del reintegro tributario y de la exoneración del IGV a las importaciones habrían tenido influencia en el incremento de los precios, reducción de la recaudación tributaria y caída en las importaciones; pero no habría afectado el PBI de Loreto, debido al dinamismo de los hidrocarburos, principalmente. Para el año 2020, la pandemia del COVID-19, habría afectado significativamente el PBI de Loreto; asimismo, se incrementaron los precios, se redujo la recaudación tributaria, cayeron las exportaciones e importaciones; sin embargo, se expandieron los créditos y depósitos, en gran parte por el programa Reactiva Perú.

Por otro lado, La reactivación económica se viene dando por el reinicio progresivo de las actividades económicas desde julio 2020, como lo podemos comprobar con el nivel de producción de energía eléctrica; más que por un buen manejo de las políticas públicas a nivel regional. Pero, algunas actividades aún preocupan: hidrocarburos y servicios, principalmente. En ese sentido, para superar las barreras al crecimiento económico y alcanzar la competitividad, muchos creemos que la reducción de los altísimos costos y la provisión de una infraestructura adecuada tendría impacto directo en el crecimiento de las diversas actividades como la producción agrícola y de procesamiento de alimentos, turismo, comercio, servicios, entre otros. Además, la mejora de las condiciones de vida, la mejora del nivel educativo e incremento de la productividad propiciaría que se reduzcan las actividades informales y delictivas, con ello tendríamos un mayor y mejor capital humano y un mayor crecimiento económico en el futuro.

Finalmente, el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard en su Reporte de Recomendaciones de Política: Hacia un Loreto más próspero, menciona que Loreto cuenta con una aglomeración de conocimiento y capacidades productivas que tienen el potencial de ser reutilizadas en actividades de mayor valor agregado y contribuir a elevar la productividad, los sueldos y las condiciones de vida de sus habitantes. Siendo tres restricciones al crecimiento que están asociadas a diferentes aspectos de la conectividad de Loreto y que interactúan entre sí: la conectividad fluvial del departamento, la energía eléctrica como elemento transversal a la transformación productiva de Loreto y la incapacidad del Estado para resolver fallas de información y coordinación asociadas al proceso de autodescubrimiento. Todo lo anterior lo venimos manifestando desde hace muchos años, a título personal y hoy desde el Colegio de Economistas de Loreto.