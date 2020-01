DRTC elaborará expediente técnico y perfil de vía de penetración Darwin Grández en la provincia de Loreto-Nauta

Siguiendo la política de interconexión de los pueblos del gobernador regional de Loreto el director regional de Transportes y Comunicaciones y funcionarios visitaron el AH Darwin Grández en la provincia de Loreto-Nauta acompañados del alcalde provincial Giampaolo Ossio Rojas, a fin de coordinar acciones para el mantenimiento, elaboración del expediente técnico y perfil de la vía de penetración del mismo nombre, que conecta la carretera Iquitos-Nauta con el asentamiento humano.

Mediante acto protocolar el director de Transportes se comprometió a que en un plazo de dos semanas las maquinarias de la DRTC ingresen al lugar a dar los trabajos de mantenimiento de la mencionada vía de acceso.

“Estamos trabajando con una visión de desarrollo en general para nuestra región, no solo es Iquitos, nos encontramos en distintos puntos de Loreto, al término de la gestión del gobernador regional queremos que nuestra región esté conectada. Dentro de dos semanas ingresarán a esta vía de penetración. Posteriormente vamos a trabajar de forma conjunta con la municipalidad de Nauta y el pueblo de Darwin Grández para la elaboración del expediente técnico y perfil de esta vía de acceso, la idea es que todo sea asfaltado ya que de esta forma es más consistente, en vez de dar mantenimiento todos los años a una carretera hecha de tierra”, indicó el funcionario.

Por su parte, el alcalde de Nauta, manifestó: “Recorrimos toda esta vía de acceso con el director de Transportes para que él con sus propios ojos pueda ver el estado en que se encuentra; por parte de la municipalidad vamos a brindar todo el apoyo necesario para que los trabajos se desarrollen de la mejor forma posible, los pobladores también se han comprometido a darnos la mano, ya que va a ser para el beneficio de todos”.

Asimismo, el ingeniero supervisó el terreno otorgado por la Sub Región de Loreto-Nauta en donde se construirá la Sub Sede de la DRTC en la provincia, ampliando el ámbito de cobertura y descentralización de la institución.