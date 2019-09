DREL cambió al director de UGEL Ucayali-Contamana

Ingresó la ex directora de Ugel Maynas, Gladys Ríos.

El director de educación Luis Piñedo Piña, dio estas declaraciones en el marco de celebración por el día del Bosque desarrollado en el interior del penal de mujeres de Iquitos ayer de 9 a 12 del día. Un evento realmente extraordinario gracias al ingenio y mensajes vertidos en cada una de las presentaciones de las internas.

“El último domingo se designó en el cargo de directora de Ugel Contamana, a la profesional Gladys Ríos, ex directora de Ugel Maynas. Ella tendrá que articular con todas las áreas para evitar enfrentamientos, tenemos que estar unidos para que el sector educación salga adelante.

Se tomó la decisión de cambiar a Pablo Chelamaus. Él fue designado a propuesta de algunas personas, pero luego hubo cuestionamientos, pues tenía cuarta escala. No cumplía los requisitos y eso estaba siendo observado por Contraloría. Ha ido en su reemplazo la directora Gladys Ríos, profesional que sí tiene escala y ha concursado para directora”, dio a conocer el director.

De otro lado, los ambientes donde están los alumnos y docentes del colegio “Fernando Lores Tenazoa” (Cetpro ubicado por el agricobank) no son adecuados ¿no hay otros espacios menos hacinados y poco ventilados?

-Se anunció que para el mes de octubre se daría a conocer el inicio de la construcción de sus nuevos ambientes. Se les ha reubicado en ese lugar con consentimiento de ellos, porque no había otra alternativa. El lugar era ese, y en realidad las condiciones no son muy apropiadas.

Esta semana he ordenado que vayan a trabajar en mejora de los servicios higiénicos y la falta de agua, son condiciones difíciles. Otra deficiencia es la falta de ventilación, la dirección de educación no tiene presupuesto, pero hacemos lo que podemos. Confiamos en que prontamente se anuncie el arreglo de su infraestructura.