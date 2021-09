Tras varias reuniones va tomando forma propuesta de UGEL Intercultural Bilingüe

Ministerio de Educación propondrán modificar Ley de Reforma Magisterial, para la designación a cargos directivos de la UGEL IB.



El tema está en proceso en el marco de un intenso debate por la carencia de sustento normativo para la creación de una Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Intercultural Bilingüe Daten del Marañón, con exclusividad para los grupos étnicos existentes en la jurisdicción provincial, paralelo a la actual UGEL de DM que funciona en la capital San Lorenzo.

Las reuniones se realizaron los días 9 de julio, 31 de agosto y 15 de setiembre del presente año, donde en el último recomendaron la conformación de un Equipo Técnico que elabore un plan de trabajo que se haga responsable del seguimiento e implementación de las acciones previstas.

La DRE Loreto informó que revisaron toda la normativa nacional existente y no encontraron el sustento legal que fortalezca la propuesta de los pueblos originarios para la creación de la UGEL IB, en relación a que plantean dos UGEL, dando cuenta que la exclusividad indígena no contribuye a la interculturalidad.

Y en aras de dar alternativa la Dirección Regional de Educación de Loreto presentó una propuesta para constituir, en el más breve plazo posible, una UGEL con enfoque Intercultural Bilingüe en la provincia de Datem del Marañón sobre la base de la UGEL que ya existe en la jurisdicción.

La cual deberá partir de un diagnóstico que se elaboraría con la participación de las organizaciones indígenas, para poder ofrecer servicios que sea pertinente a las características socioculturales y lingüísticas de la población, que realmente contribuya al logro de los planes de vida, al desarrollo y en esencia a alcanzar las justas aspiraciones de toda la población de la provincia en particular.

La Gerencia Regional de Desarrollo Social emitirá una norma regional, que brinde sostenibilidad al proceso, declarando de interés público y de necesidad regional la creación de UGEL Intercultural Bilingüe en toda la región Loreto, considerando una gran diversidad cultural y lingüística existente, razón por la cual se debe iniciar este proceso en la provincia de Datem del Marañón.

El Comité de Lucha de los Pueblos Originarios del Datem del Marañón, señalaron que esperan que la DREL amita la respuesta sobre el expediente técnico alcanzado referido a la creación de la UGEL Intercultural Bilingüe de Datem del Marañón, conforme a su propuesta original. Y mantienen esa posición de crear una UGEL solo para dar atención a la población bilingüe indígena.

Las organizaciones originarias reclaman que el diseño de la UGEL no responde a la implementación de la EIB porque no reconocen la diversidad socio cultural y lingüístico, se evidencia prioridades hacia las instituciones educativas monolingües que se encuentran en las zonas urbanas.

En tanto el Ministerio de Educación – MINEDU comunicó entre otros puntos que cuenta con un documento preliminar de lineamientos para una UGEL Intercultural Bilingüe, que será retroalimentado con los aportes de los representantes de los pueblos originarios. Así como propondrán la modificatoria de la Ley de Reforma Magisterial, para la designación a cargos directivos de la UGEL IB, de modo que puedan participar docentes con constancia de dominio oral y escrito de la lengua originaria y con menor nivel en la escala magisterial.

La Defensoría del Pueblo exhortó a la DREL proporcionar el informe respectivo a los pueblos originarios para que lo revisen y analicen con la finalidad de resolver la problemática y continuar con la mejora educativa de los niños y niñas de la provincia, de forma pertinente a su cultura y lengua.

La propuesta de la creación de UGEL Intercultural Bilingüe se superpone totalmente a la jurisdicción de la UGEL Datem del Marañón ya existente, y no encaja en la normativa vigente cuando en la Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que las entidades del Poder Ejecutivo se organizan sobre la base de funciones, evitando la duplicidad y superposición de funciones. (DL)