Dra. Lastenia Ruiz Mesía asume cargo como nueva rectora encargada de la UNAP

Expresando su compromiso con la juventud, la investigación y la educación superior, la doctora Lastenia Ruiz Mesía asumió el cargo como nueva rectora encargada de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), en una ceremonia que se realizó en los ambientes de la Biblioteca Central, el lunes 5 de julio de 2021 a las 10 de la mañana, en la ciudad de Iquitos, ante un público restringido debido a la pandemia.

La doctora Lastenia Ruiz reemplaza en el cargo al doctor Heiter Valderrama Freyre, quien estuvo como máxima autoridad de la UNAP durante cinco años, y su mandato culminó precisamente el lunes 5 de julio. Acudieron a la ceremonia los decanos de las Facultades de la UNAP, cumpliendo con los protocolos de salubridad exigidos por la Dirección Regional de Salud.

El doctor Heiter Valderrama, agradeció a todas las personas que lo apoyaron durante su gestión, en especial a sus vicerrectores doctora Perla Magnolia Vásquez da Silva (académica) y doctor Alberto García Ruiz (de Investigación), teniendo entre sus más grandes logros el licenciamiento institucional por ocho años, y pidió a las nuevas autoridades que continúen trabajando por el engrandecimiento de la institución.

La doctora Lastenia Ruiz tiene como vicerrectora académica a la doctora Matilde Rojas García, y como vicerrector de Investigación al doctor Alenguer Alva Arévalo, con quienes gobernará por un corto periodo en donde evaluará los avances del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, y las mejoras que nos dieron el licenciamiento, y sobre esa base dijo que preparará una hoja de ruta que fortalecerá a la institución en los próximos años. La doctora Ruiz es docente principal de la Facultad de Ingeniería Química, ingeniera química de profesión. Realizó sus estudios de pregrado en la UNAP; los estudios de doctorado y postdoctorado los efectuó en la Universidad de La Laguna, Tenerife, España, donde obtuvo el grado de doctora en Ciencias Químicas, con mención en Estructura Química y Síntesis de Productos Naturales Orgánicos.

Realizó entrenamientos en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Canarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, en la Universidad de la Laguna y en la Universidad de Lille -2 en Francia, en técnicas espectróscopicas y espectrométricas para la elucidación de compuestos orgánicos.

Cuenta con más de veinticinco años de experiencia en investigación en productos naturales (plantas medicinales), participó como responsable en dieciséis proyectos de investigación en la modalidad de fondos concursables de entidades, regionales, nacionales e internacionales financiados por la UNAP, Concytec-Fondecyt, AECI ( España), VIGIA-USAID ( EE.UU.), Convenio Andrés Bello (Colombia) y como colaboradora en el Proyecto Inmunología y Genética de la Amazonía, financiado por el INS de Estados Unidos, con la Universidad de New York y la Universidad de Alabama.

Como resultado de sus investigaciones, ha publicado veintiocho artículos científicos en revistas internacionales indexadas: Journal Natural Products, Chemical Science, Natural Products Communications, Ethnopharmacology, Journal of Chemical Ecology, Tetrahedron Letters, Journal of Ethnobiology of Ethnomadicine, Parasitology Research, Quimica Nova, Phytochemistry, Mol. Biol. Evol., entre otras, así como también los resultados de sus investigaciones se encuentran publicados en libros de resúmenes de congresos nacionales e internacionales.

Su experiencia administrativa de gestión en la investigación en la UNAP, lo realizó como directora de Investigación de la Facultad de Ingeniería Química, directora del Laboratorio de Productos Naturales, jefa de la Oficina General de Investigación (Oginv), directora del Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonía (Lipnaa) y como directora del Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonía (Cirna).

Como resultado de su trayectoria en investigación, ha recibido el reconocimiento de diversas instituciones locales y nacionales: IIAP, UNAP, Colegio de Ingenieros del Perú, como mujer investigadora por la Asamblea Nacional de Rectores y actualmente como docente investigadora reconocida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).