Dr. J Baldeón: “El Fideicomiso debe ser invertido en obras de impacto regional”

Líder del MIRELO señala que no se puede permitir más divisionismos en Loreto

Candidato a gobernador de Loreto, calificó como un “error” pedido formulado por alcaldes sobre destino de fondos por Fideicomiso.

Juan Torres Baldeón, líder del Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto (MIRELO), se mostró a favor del correcto uso de los fondos del Fideicomiso por parte del Gobierno Regional de Loreto con miras a emprender proyectos de impacto en toda la región. El líder político expresó, de esta manera, su discrepancia con las voces que buscan redistribuir estos fondos a las municipalidades.

L.R. Es prudente que los fondos se distribuyan equitativamente a todos los municipios de Loreto?

J.B. Cuando se planteó la Ley que dio lugar al Fideicomiso, este fue pensado como un instrumento de visión a largo plazo para mejorar capacidades. La idea es que en Loreto se tenga un capital importante para ejecutar obras que generen impacto, no para hacer pistas y veredas. Esa es una responsabilidad de los municipios. Hago un llamado a los alcaldes para que cumplan su función de plantear proyectos ante los ministerios. No es posible que los alcaldes se sienten a esperar el Fideicomiso y no asuman su labor de gestores públicos.

L.R. Es posible que los alcaldes y gobernador, caminen en unidad por el bien de todos?

J.B. Considero que sí. Tanto los alcaldes como el gobernador regional deben hacer un esfuerzo de dialogar por el bien del pueblo. Elisbán Ochoa debe demostrar en estos momentos su liderazgo y reunir a los alcaldes para discutir con ellos el Plan de Desarrollo Concertado para la Regional, que no puede ser letra muerta. Ese documento define nuestro horizonte. Acá ya no caben intereses políticos. Lo que más importa es el beneficio del pueblo.

L.R. Que les diría a los alcaldes de toda la región Loreto?

J.B. Que no se dejen llevar por intereses ajenos al desarrollo. La agenda que plantea la AMRELOR es contraproducente pues solo logrará minimizar el impacto que esperamos de este Fideicomiso. Existen grandes proyectos estratégicos de conectividad, energía, turismo y agricultura que deben ser impulsados con estos fondos, solo así seremos una región competitiva y próspera.