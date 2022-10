Lo que permitirá que se obtengan diagnósticos exactos de manera inmediata.



No cabía de complacencia. El reconocido médico infectólogo César Ramal Asayag, ayer justamente al celebrarse el día del médico, pudo inaugurar un pequeño laboratorio donde aplicarán biología molecular a través de equipos de alta tecnología lo que les permitirá contar con diagnósticos de enfermedades tropicales e infecciosas, de manera inmediata y lo mejor, de manera exacta.

“Estoy muy esperanzado con este proyecto, el futuro gobernador Dr. René Chávez, en la mañana se ha reunido con el rector de la UNAP y hoy anuncian que asumirán la construcción del Instituto de Enfermedades Tropicales e Infecciosas de la Amazonía Peruana, eso nos tiene muy complacidos.

Hace poco que formamos el departamento de enfermedades infecciosas, antes era parte del departamento de medicina. No éramos capaces de definir. Venía un residente de Cayetano Heredia, retiraba muestras y se iba, luego desde Lima nos llamaba a decir que era.

Yo no quiero llegar a mi jubilación trabajando y adivinando qué es lo que tenemos acá. Ahora contamos con este laboratorio donde haremos biología molecular gracias a los equipos que tenemos de última generación. Han sido donados por la UNAP, los directores de hospital regional también han apoyado. Contamos con ayuda de afuera, de cooperantes internacionales, tenemos equipos de Genexpert, para PCR.

Aún con los equipos necesitamos del reconocimiento para que no se diga que las pruebas hechas acá no son de calidad y ahora el INS nos ha autorizado prueba por prueba” dijo el médico. Agregando que poco a poco irán extendiendo toda su capacidad diagnóstica a medida que el INS les siga proporcionando las autorizaciones y la transferencia de mayor tecnología.