Dos sujetos dejan en abandono varias piezas de lagarto al notar presencia policial

Ilegal cargamento estuvo a punto de ser desembarcado a orillas del rio Itaya en el Puerto Masusa.



Sorprendidos quedaron los agentes policiales al verificar el contenido de dos sacos de polietileno; la información policial señala que en circunstancias que los agentes de la policía fiscal de la IV Macro Región Policial Loreto realizaban patrullaje motorizado por diversos sectores en esta jurisdicción; fue al llegar al puerto fluvial “José Silfo Alvan Del Castillo” – Masusa en el distrito de Punchana, que los efectivos policiales observaron a la distancia que dos personas de sexo masculino en actitud sospechosa desembarcaban desde un bote de madera a orillas del río Nanay 02 sacos de polietileno, por lo que al aproximarse; ambos sujetos al notar la presencia policial, emprendieron fuga en el bote con rumbo desconocido, dejando en estado de abandono los sacos de polietileno.

En el lugar, los agentes policiales procedieron a la verificación de los mismos, encontrando 09 piezas de reptil al parecer Caimán Crocodilus – lagarto, de las cuales 06 medianas no contaban con las cabezas y 03 grandes no llevaban las colas y las cabezas y sin vísceras, todas al parecer para fines comerciales, por lo que procedieron al recojo ante la presunta comisión del delito ambiental – tráfico ilegal de especies.

Se destaca, que el Caimán Crocodilus, también conocido como caimán de anteojos o cocodrilo, es una especie de reptil carnívoro que habita cursos de agua dulce y pantanos. Los machos llegan a medir entre 1,8 y 2,5 metros de largo y las hembras 1,4 metros, se alimentan de diferentes especies de animales: crustáceos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos grandes y pequeños.

Como parte de las diligencias todo el producto encontrado se ha puesto a disposición del Departamento de Medio Ambiente, los cuales ascenderían a un monto aproximado de 7 mil 500 soles. (C. Ampuero)