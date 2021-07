Dos niños fallecen con coronavirus en Loreto

Mientras que 6 niños, 2 adolescentes y 10 jóvenes están hospitalizados



En Loreto el virus viene atacando a personas de 40 años para abajo. La mayoría niños, adolescentes y jóvenes. En lo que va de este año dos menores perdieron la vida a causa de covid-19.

El Dr. Carlos Calampa, director regional de Salud de Loreto, dio a conocer el caso de niños, adolescentes y jóvenes internados por covid en el hospital regional de Loreto. Además reportó dos niños fallecidos en la provincia de Ramón Castilla en Loreto.

“Tenemos seis niños, dos adolescentes y diez jóvenes hospitalizados, con moderado cuadro y están siendo evaluados de manera minuciosa y gracias a Dios ningunos en estos momentos corre peligro su vida. Pero a pesar de ello tenemos dos niños fallecidos.”, sostuvo el Director Regional de Salud de Loreto.

Los niños de uno y once años de edad perdieron la vida a causa de una neumonía por covid. Ellos llegaron después de 5 días al hospital regional de Iquitos, procedentes de la provincia de Ramón Castilla, en la frontera con Colombia.

Calampa precisó que están trabajando en la zona de San Pablo y Pebas en dicha frontera, para que establezcan un plan agresivo para enseñar a las personas como tratar al virus.

El director de salud de Loreto dijo que una “vacunaton” no se podría realizar en esta parte del país.

“Tenemos que tener otras ideas, entregar otras formas de vacunar, por eso es que pedimos al Ministerio de salud que no nos ponga en el mismo saco a todas las regiones, cada región conoce su realidad y tiene su plan de trabajo y debe establecer de acuerdo a eso, se debe respetar eso”, refirió el galeno.

Finalmente señaló que la región Loreto cuenta actualmente con 19 mil dosis de vacunas Pfizer para aplicar la segunda dosis a mayores de 50 años y 150 mil dosis de vacunas sinorphan para aplicar a los profesores rurales y a miembros de las comunidades nativas. (C. Ampuero)