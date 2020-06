Dos madres embarazadas mueren por Covid complicado en hospital regional

Fueron trasladadas en pésimas condiciones desde Yurimaguas y Requena.

De emergencia fueron a recoger a otra madre embarazada en malas condiciones, desde Tacsha Curaray.

Preocupa sobre manera lo que viene pasando con madres loretanas que están muriendo con Covid, lo más triste que ellas estaban embarazadas por lo que de golpe se ha visto frustrado el nacimiento de una nueva vida. Igual la pérdida de las madres jóvenes que dejan a otros hijos en desarrollo.

Sobre el tema se pudo entrevistar a la directora del hospital regional Dra. Mercy Panduro.

“Dos gestantes fueron referidas desde la periferia (Yurimaguas y Requena) con complicaciones Covid y se ha enviado a un médico a recoger a otra desde Tacsha Curaray. Nos preocupa muchísimo que se esté registrando todo ello, acá se hace lo máximo por salvarles la vida, pero a veces resulta imposible.

Es una tragedia todo lo que hemos pasado y lo que sigue pasando. El último lunes murió otra persona por covid, el martes igual otro y este miércoles (ayer) uno más. Pero los tres fallecidos no han estado hospitalizados aquí, sino que fueron referidos en mal estado desde otras zonas de la región” declaró la doctora Panduro.

Doctora ¿y actualmente cuántos internados por covid hay en el hospital regional?

-Están 75 pacientes hospitalizados. Son 6 los que están con ventilación mecánica. Una UCI ha sido desinfectada y hoy se ha reactivado. El número de hospitalizados ha bajado y también el número de fallecidos. Pero eso que nos sirva para redoblar la guardia y no colaborar a que haya un rebrote epidemiológico.

¿En el ambiente de infectología ya no hay hospitalizados?

-Ya no. Ha sido desinfectado. Hoy se hacen ahí consultas externas, con asistencia de unas 60 personas por día. En los pasillos ya no hay ninguna cama con personas infectadas.

Lo que en estos instantes estamos adoleciendo un poco, es la falta de equipos de protección personal y eso no debe faltar porque luego vienen los problemas de contagio en el personal de salud. Esperamos que cuanto antes nos atiendan con más EPP.

En cuanto a los médicos que llegaron de Lima, ellos han pasado a DIRESA y desde ahí serán redistribuidos a periferia donde se están necesitando con suma urgencia. En cuanto a las plantas de oxígeno colocadas, a veces funcionan un rato y dan esperanza, pero luego bajan su producción. El gobierno regional ha hecho llegar otra que sí produce y abastece a una parte, por lo que seguimos comprando a una empresa que provee el insumo.