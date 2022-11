Fiscal, Víctor Bazalar, lo presentó ante la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto.



El martes 14 de noviembre fueron denunciados los fiscales Audrey Llinet Laiche Pinedo y Jairsinho Paliza López, por el presunto delito de Tráfico de Influencias, ilícito que se encuentra tipificado en el artículo 400° del Código Penal vigente.

Esta denuncia fue presentada por Víctor Manuel Bazalar Paz, quien se desempeña como Fiscal Provincial titular de Maynas, y lo hizo como ciudadano ante el Despacho de la Fiscalia Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto y en presencia del representante del Ministerio Público, Víctor Jovael Avelino Cruz – Fiscal Adjunto Superior Titular.

El denunciante refirió que las dos personas le habrían prometido a la señorita Manzur Pérez Stefany, la misma que labora en la 5° Fiscalía Provincial Penal, que ganaría la plaza de Asistente administrativo en el Sistema Fiscal aduciendo que tienen influencias en la Presidencia de la Junta de Fiscales.

Al no lograr su objetivo le prometieron a la citada señorita que traerían abajo todo el concurso de méritos N° 058-2022-MP-FN-GG-OGPOHU del Distrito Fiscal de Loreto.

Según la denuncia presentada por el Fiscal Bazalar, pretenderían que se anule el concurso en base a publicaciones a través del Whatsapp donde cuestionarían la labor del Denunciante presuntamente a favor de la señorita Sofia Torrejón, quien ocupa el primer lugar en el concurso de méritos.

Una de las publicaciones en whatsapp que Bazalar Paz atribuye a los denunciados se enmarca en la publicación de noticias falsas a través de las redes sociales, “siendo este su modo operandi que conforme tengo conocimiento hacen contra varios fiscales que no son de agrado”, se lee en la denuncia.

Víctor Bazalar, refiere también en su denuncia a falsos pantallazos de conversaciones que nunca existieron entre el denunciante y la señorita Sofia Torrejón, con quien la vinculan sentimentalmente y que sería una estrategia para lograr la nulidad del concurso público de méritos en la Fiscalía.

Cabe señalar, que el denunciante Fiscal Provincial Titula de Maynas, Víctor Bazalar, es actual miembro del concurso público de méritos N° 058-2022-MP-FN-GG-OGPOHU, el cual pretenderían que se anule.

Bazalar, argumenta en su denuncia que, “este actuar delincuencial de los denunciados no solo desprestigia a la Fiscalía como institución ni solo al concurso público de méritos, sino que en verdad perjudica a todos los postulantes que en base a su puro esfuerzo han pasado todas las etapas del concurso.

Asimismo, de manera particular perjudica a la señorita Sofia Torrejon que ocupa el tercer puesto en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y como es de público conocimiento en la 1 Fiscalía Penal de Maynas es un joven integra de valores muy altos que jamás se relacionaría sentimentalmente con un Fiscal o Trabajador donde labora, menos aún para alcanzar un puesto que por sus propias capacidades intelectuales y experiencia profesional puede alcanzar”. (DL)